Tiedossa voi olla hyviä uutisia, mutta arjen talous on vasta kiristymässä.

Keskiviikkona vuodettiin julki tietoja, että Euroopan keskuspankki ei ole ehkä nostamassa korkoja niin rajusti kuin pääjohtaja Christine Lagarde viesti vielä joulukuussa. Voi olla, että jonkinlainen taitekohta korkojen ja hintojen nousun suhteen ollaan ehkä saavuttamassa. Moni hinta onkin lähtenyt laskuun, ja inflaatio on hidastunut. Maaliskuussa edessä ovat ensimmäiset suuret vastaluvut, joten inflaatio voi olla silloin jo merkittävästi alhaisempi kuin joulukuussa.

Muutoksen voi aistia tunnelmista. Kuluttajien luottamus omaan talouteen oli joulukuussa historiallisen alhaalla. On kuitenkin niin, että harvan raaka-aineen hinnassa on enää nousupainetta. Esimerkiksi sähkön ja polttoaineiden hinnannousu on taittunut. Samaan aikaan toimitusketjut ovat palautumassa. Myös konttirahdin hinta on laskenut jyrkästi. Vain korot ovat enää nousseet.

Kuluttajien luottamuksen pohjalukemat ovat alkaneet näkyä erityisesti isoissa hankinnoissa. Uusien asuntojen aloituksille arvioidaan viiden prosentin laskua. Samoin asuntokauppa on viilennyt ja vuodelle ennustetaan ainakin viiden prosentin hinnanlaskua. Sama näkymä on ollut autokaupassa. Tesla aloitti hintakilpailun pudottamalla suosituimpien malliensa hintoja reippaasti.

On jo hieman vaikea sanoa, että minkä hyödykkeen hinnassa vielä on nousupainetta. Jos kulutus jarruttaa kunnolla, on väistämättä edessä hinnanalennuksia.

Esimerkkejä voi hakea edellisistä hintashokeista, esimerkiksi finanssikriisistä. Hetkellistä ja rajua nousua seurasi pitkä ja tasainen lasku. Tällä kertaa pomppuja kuitenkin lienee luvassa. Sen verran arvaamaton on Venäjän vaikutus kaikkeen.

Korkojen nousu vaikuttaa talouteen yhden tai kahden vuoden viiveellä. Suomessa monen velallisen käytettävissä oleva raha vähenee merkittävästi vuoden 2023 aikana. Eniten velkaa on lapsiperheillä, joilla on alle 7-vuotiaita lapsia. Lainanhoitokulut saattavat korontarkistuspäivänä pompata jopa seitsenkertaisiksi.

Nopean muutoksen takia myös asuntolainojen korkovähennys on palannut poliittiseen keskusteluun. Siihen tuskin ollaan palaamassa. Jos halutaan tukea suomalaisia, on työn verotuksen keventäminen kaikille tasapuolinen keino.

Rajujen, omasta toiminnasta riippumattomien muutosten keskellä pitää kuitenkin muistaa rauhoitella ihmisiä ja luoda sopivia pehmennyskeinoja. Tunne siitä, että oma talous on omissa käsissä, on ratkaisevan tärkeää kriisin keskellä.