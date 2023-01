Suomen maanpuolustus vahvistui merkittävästi – Nyt on annettava lisää apua Ukrainalle

Jos Ukrainalle luovutetaan Leopardeja, Suomen on hyvä osallistua.

Suomi on valmis osallistumaan Leopard-taistelupanssarivaunujen toimittamiseen Ukrainaan. Näin sanoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) Davosin talousfoorumissa tiistaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Ukrainaa on tuettava sodassa Venäjää vastaan niin paljon kuin mahdollista. Lienee fiksua luovuttaa muutama taistelupanssarivaunu käyttöön nyt, jos se pienentää riskiä niiden kaikkien käyttämiseen tositilanteessa tulevaisuudessa. Voisimme jakaa ukrainalaisille myös Leopardeja ja panssarisodankäyntiä koskevaa osaamistamme.

On silti hyvä pitää mielessä presidentti Sauli Niinistön esittämä huomio. Vaikka Suomenkin panosta kaivataan, maallamme on ainutlaatuinen asema. Emme ole vielä Naton jäsen. Meillä on yhteinen raja Venäjän kanssa. Siksi luovutettavien Leopardien määrä ei voisi olla kovin suuri.

Riskinä on, että Suomessa turrutaan jo pitkään kestäneeseen sotaan Ukrainassa. Sodan suunnalla ja ennen kaikkea lopputuloksella on valtava merkitys Suomen turvallisuudelle. Uskallammeko edes ajatella, mitä Venäjän voitosta voisi seurata? Ukraina taistelee koko Euroopan puolesta.

Suomen Nato-jäsenyys todennäköisesti toteutuu tänä vuonna, vaikka avoimia kysymyksiä on yhä paljon. Turkki jarruttaa, mutta ei voi pelata peliään loputtomiin.

Presidentti Recep Tayyip Erdoğanin toiminnan taustalla vaikuttavat Turkin ensi kesän vaalit. Yhdysvaltain päätös F-16-hävittäjien myymisestä Turkille voi olla ratkaiseva.

On hyvä muistaa, että kyse ei ole vain Naton Suomelle tarjoamasta suojasta. Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon vahvistaa myös puolustusliittoa merkittävästi.

Vaikka Suomi ei ole vielä Natossa, Suomen maanpuolustus on vahvistunut entisestään Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Viime vuonna reservin kertausharjoituksiin ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen koulutukseen osallistui yhteensä noin 50 000 henkilöä. Harjoitusten ja koulutusten määrää lisättiin merkittävästi lisärahoituksella. Harjoitusten yhteydessä toteutetuissa kyselyissä reserviläiset antoivat erittäin hyvät arvosanat muun muassa kouluttajille, reserviläisjohtajille, maanpuolustustahdolle ja me-hengelle.

Reserviläisten motivaatio on nyt korkealla. Sitä varmasti tukee myös tieto Puolustusvoimien tekemistä mittavista ase- ja materiaalihankinnoista. Puolustuksemme kestää kyllä muutaman taistelupanssarivaunun luovutuksen Ukrainalle.