Bensiini kallistui viime vuonna 45 senttiä litralta ja diesel 62 senttiä. Prosentteina luvut olivat 28 ja 41. Vähenikö liikenne? Eipä juuri. Henkilö- ja pakettiautojen kilometrit laskivat päätieverkolla vain prosentin. Kuorma-autoliikenteessä lasku oli hivenen isompi, mikä taas johtui talouden hiljentymisestä syksyn ja talven mittaan.

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan edes kova polttoaineen hinta ei vähennä ajoa, koska tieliikenteelle ei ole vaihtoehtoa. Suomen on pakko tehdä muutakin kuin korottaa liikennepolttonesteiden veroja, jos liikenteen päästöt aiotaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä kuten tavoite on. Liikenne on edelleen suuri päästölähde, sillä sen osuus Suomen kasvihuonepäästöistä on noin viidennes. Tästä henkilöautojen osuus on noin puolet.

Suomalainen ajaa keskimäärin 13-vuotiaalla, noin 7 000 euron arvoisella polttomoottoriautolla, eikä tämä taikaiskusta muuksi muutu. Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan on itsepetosta väittää, että täyssähköautojen nykyinen myyntitahti veisi päästötavoitteeseen.

Suomen 2,7 miljoonan henkilöauton kannasta vasta 150 000 autoa eli runsas 5 prosenttia on ladattavia. Sähköautoja oli viime vuonna 18 prosenttia ensirekisteröinneistä, mutta se ei ollut kappaleina kuin noin 14 000 autoa, kun uusien henkilöautojen rekisteröintimäärä romahti 18 prosenttia. Hallituksen 700 000 sähköauton tavoitteeseen pääsisi keskimäärin noin 60 000 auton vuosimyynnillä.

Autokannan sähköistymistä ja uusiutumista on pakko nopeuttaa. Ala haluaisi uuden hallituksen alentavan autoveroa ja palauttavan sähköautojen hankintatuen suurempana kuin viime vuonna jaettu 2 000 euroa. Rahat saataisiin ajoneuvoveron korotuksella.

Vanhan, jo päättyneen hankintatuen lopputaival oli luokaton, sillä rahaa jäi lopulta jakamatta. Tipotellen myönnetyt rahat uhkasivat loppua kesken monta kertaa. Tuesta heikosti tiedottanut liikenne- ja viestintäministeriö ei tainnut itsekään enää tietää, onko rahaa jäljellä vai ei.

Päästörintaman yhdenlainen sankariteko saattoi tulla tehdyksi Amerikan mantereella, kun Teslan pääomistaja Elon Musk päätti vauhdittaa sähköautojensa menekkiä poskettomalla alennusmyynnillä. Suomessakin ale oli jopa yli kymppitonnin autoa kohti. Nyt muut autonvalmistajat joutuvat laskemaan, riittääkö niille kysyntää vanhoilla hinnoilla vai täytyykö hinnoittelussa seurata Teslaa. Se, joka ehti hankkia uuden tai tuoreehkon Teslansa vanhalla hinnalla joko jälleenmyyntiä tai omaa ajoa varten, ei äkkiliikkeestä kiittele.