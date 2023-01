Tampereella nykykulttuuri yhdistyy historiallisiin puitteisiin ainutlaatuisesti.

Tampereen tapahtuma- ja kulttuurielämä laajeni tällä viikolla uudella kivijalalla, kun Tavara-asema avattiin. Vuonna 1907 valmistunut jugendtyylinen rakennus on saanut uuden elämän tapahtuma- ja konserttipaikkana, joka on nyt rakennettu kelpaamaan niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin artistien sekä yli tuhatpäisen yleisön tarpeisiin.

Tahot, jotka uudistavat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita, tekevät paitsi kulttuuriteon mutta ottavat myös merkittävän taloudellisen riskin. Tavara-aseman vuokralaisen Tampereen Kulttuurikamarin toimitusjohtaja Kimmo Viikari pohtii Aamulehden artikkelissa, riittääkö ihmisillä rahaa leipään ja sirkushuveihin.

Näinä aikoina kysymys on relevantti, mutta Tampereen etu on se, että kaupungista on kasvamassa maan merkittävin kulttuurikaupunki, Tavara-asemankin ansiosta. Tarjonta ruokkii kysyntää.

Tampere on Suomen vanhin tehdaskaupunki, ja viimeisten vuosikymmenten aikana on onneksi herätty vaalimaan sen kansallisesti ainutlaatuista tehdaskiinteistöperintöä. Vanhojen tehdaskiinteistöjen merkitys kaupungin identiteetille on suuri, eikä olekaan tavatonta, että niiden purku-uhkiin on vastattu kansalaisliikkein. Tavara-asemakin säästyi täpärästi purkamiselta vuosien kuntapoliittisen väännön jälkeen.

Kiinteistön säilyttämisen taakse ryhmittäytynyt kansanliike sai vaikutettua säilyttämispäätökseen. Poikkeuksellinen rakennus on myös siksi, että se onnistuttiin siirtämään alkuperäisestä paikastaan noin 30 metriä. Joku voisi sanoa tähän, että vain Tampereella. Kaupungissa on onnistuttu usein sellaisten hankkeiden toteuttamisessa, jotka voivat kuulostaa paperilla utopistisilta, ja Tavara-asema on niistä tuorein esimerkki.

Ja uusia hankkeita kaavaillaan koko ajan. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi tämän viikon maanantaina merkittävän asemakaavamuutoksen, joka mahdollistaa uuden toiminnan Tammerkosken rannassa sijaitsevassa ja suojellussa entisessä Frenckellin teollisuuskiinteistössä. Nykyään virastokäytössä oleva rakennuskompleksi muutetaan hotelli-, ravintola- ja vapaa-ajan toiminnan keskittymäksi mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy uuden asemakaavan.

Historiallisten rakennusten uudistaminen aikalaisten iloksi on tehdasperinnön suojelua parhaimmillaan.