Työnantajalla on suuri vastuu siitä, millaisia ovat nuorten ensimmäiset kokemukset työelämässä.

Aamulehti

Vaikka vuosi on vasta alussa, kesän työnhaun kuumin sesonki alkaa olla käynnissä. Kesätöiden merkitys on nuorille erittäin suuri, on kyse sitten elämän ensimmäisestä oikeasta työpaikasta tai opiskelijan mahdollisuudesta alkaa kehittää ammattitaitoa oman alansa töissä.

Tutkimusten mukaan kesätyökokemus vahvista nuorten luottamusta tulevaisuuden työllistymiseen. Kun inflaatio syö ostovoimaa ja Suomen talous on luisumassa taantumaan, luottamus tulevaisuuteen on erityisen tärkeää. Nuorten mahdollisimman laaja työllistäminen kesällä on tehokas isku luottamuspulaa vastaan.

Tästä syystä työnantajalla on suuri vastuu siitä, millaisia ovat nuorten kokemukset työelämässä. Kesätyö on monesti väylä seuraaviin työpaikkoihin, koska kaikenlainen työkokemus on nuorelle eduksi.

Itsestään selvä lähtökohta pitäisi olla, että työskentelyolosuhteet ovat kunnossa, työvuoroja ei peruta yksipuolisesti sekä palkat ja tauot ovat työehtosopimuksen mukaiset. Valitettavasti näin ei aina ole, kun työsuojelutarkastajat ovat tehneet valvontaa.

Mitä nuorempana työt aloittaa, sitä paremmat edellytykset on saada jalkaa työelämän oven väliin tulevaisuudessa. Tulevina vuosina Suomi tarvitsee kaikki mahdolliset tekijät töihin.

Monesti alaikäisten on kuitenkin vaikea löytää kesätöitä. Tähän ongelmaan Pirkanmaan Osuuskauppa esittää nyt yhden ratkaisun, kun se avaa helmikuussa ensimmäistä kertaa kesätyöhaun 15–17-vuotiaille.

Aiempaa työkokemusta ei vaadita, töitä saa tehdä 4–6 viikkoa kesällä ja 4–6-tuntisia työpäiviä olisi 3–5 päivänä viikossa.

Tämä on merkittävä parannus aiempaan. Alaikäiselle on syytä tarjota yhä enemmän kesätyön mahdollisuuksia. Kaupanalalla on ollut ennen mahdollisuuksia pääasiassa vain kahden viikon Tutustu työelämään ja tienaa -jaksoihin.

Myös Tampereen kaupunki on mukana tutustu työelämään -kampanjassa. Sen lisäksi se jakaa 250 kesätyöseteliä, joilla autetaan ensimmäisen kesätyöpaikan hankintaa. Valmistelussa on myös kesäyrittäjäseteli 17-vuotiaasta lähtien.

Viime vuonna kesätyöpaikkoja oli koko Suomessa selvästi koronavuosia enemmän. Myös Pirkanmaalla tarjontaa oli selvästi tavallista enemmän.

Tulevasta kesästä on helppo povata, että hyvä suunta jatkuu. Etenkin ravintola-alalla on niin suuri työvoimapula, että töitä riittää varmasti monelle halukkaalle.

Kesätyökokemus voi olla nuorelle käänteentekevä. Hän oppii, mitä palkan eteen työskenteleminen tarkoittaa. Parhaimmillaan nuori voi saada niin myönteisen kokemuksen, että oma tulevaisuuden näkymä kirkastuu.