Paitsi autot myös ideat ja organisaatiot tarvitsevat määräaikaiskatsastuksensa.

Twitter: @tuulensuu

Minkä vuoksi tietokoneessa on juuri kansioita, joihin tiedostot pannaan? 1900-luvun puolivälissä keksitty hierarkia jäljittelee fyysistä arkistokaappia, jonka laatikoissa roikkuu riippukansioita. Arkistokansion muoto nimilappukulmineen toistuu tänä päivänä käyttöjärjestelmien graafisessa ilmeessä. Digitaaliseen maailmaan syntyneelle vertauskuva on todennäköisesti hyvin outo. Miksi ihmeessä pitäisi räplätä kansioita, kun osaahan tietokone muutenkin hakea asiat?

Sähköpostista etsimme viestejä lähinnä hakusanoilla emmekä kansioista, ja älypuhelimen kuvat ovat yhtenä pitkänä nauhana, josta puhelin näyttää mitä kulloinkin etsimmekin, vaikka tietyn paikan tai ihmisen tai päivän kuvia sen enemmän asiaa kansioimatta. Ajatus kansioista on yhtä eriskummallinen kuin se, että puhelinta käytettäisiin vieraalle ihmisille soittamiseen kysymättä etukäteen, voiko tätä häiritä. Sitä vartenhan on viestisovellukset.

Päiväkotilapset ovat hoidossa ne päivät ja yöt, kun huoltaja tai huoltajat ovat töissä. Lomakausina hoito voi olla päivystyspäiväkodissa, mutta sitä on saatavilla. Sen vuoden syyskesällä, kun lapsi täyttää seitsemän ja ylittää esikoulun ja koulun välisen hallinnollisen rajan, hän taikaiskusta lakkaa tarvitsemasta hoitoa huoltajien työaikoina. Pienille koululaisille on vapaa-ajantoimintaa muun muassa siksi, että lapsen ei tarvitsisi olla pitkiä aikoja yksin huoltajan työpäivän aikana, mutta toimintaa on vain koulupäivien aamu- ja iltapäiviksi eikä koulun ja muun yhteiskunnan työpäivien määrällä ole mitään tekemistä keskenään.

Parhaillaan merkittävä osuus työvoimasta eli pienten koululaisten huoltajat odottaa, että koulu vihdoin ensi viikolla alkaa ja työelämässä voi olla jälleen tuottava, kun päättyy ylimääräinen kuskaus- ja viihdytysurakka töiden lomassa erilaisten väliaikaisjärjestelyjen, hoitajien ja leirien avulla. Työelämä on ollut vuodenvaihteessa tauolla yhden ylimääräisen päivän eli loppiaisen, koulu puolestaan parisen viikkoa. Suomessa koulun suhde huoltajien työelämään on jäänyt miettimättä. Seuraa myös epätasa-arvoa, koska lapsen hoidon vuoksi työelämästään tinkii enemmän nainen kuin mies.

Mitä yhteistä on tietokoneen pahvisilla riippukansioilla ja sillä, että koulu on kiinni, vaikka yhteiskunta on auki? Ne ovat eläviä esimerkkejä, miten tärkeää on määräajoin kysyä: Miten olemme alun alkujaan tulleet keksineeksi tämän järjestelyn? Onko enää olemassa sitä maailmaa, jota varten tämä luotiin? Mitä yritämme saada aikaan ja mistä tiedämme, että olemme onnistuneet? Jos rakentaisimme tämän alusta asti uudestaan, tekisimmekö samanlaisen?

Kirjoittaja on Aamulehden vastaava päätoimittaja.