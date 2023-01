Purra on saanut naiset mukaan

Perussuomalaisten suosion kasvu povaa vaalikeväästä hurjaa jännitysnäytelmää.

Mittaustulokset puolueiden suosiosta ovat menneet viime kuukaudet ilman suurta dramatiikkaa. Viime vuoden puolella ehkä merkittävin muutos oli keskustan valuminen alle kymmenen prosentin. Kokoomus on ollut selvästi kärjessä, pääministeripuolue kakkosena ja perussuomalaiset kolmantena.

Tuoreessa Ylen mielipidemittauksessa palikat menivät kärjen osalta uusjakoon. Tosin keskusta ponnisti takaisin yli kymmenen prosentin janalla, mistä puoluejohto saanee uutta puhtia kevään vaaleihin.

Yllättäjä ovat perussuomalaiset, joka ohitti sdp:n nousten kakkoseksi. Sdp joutuu tyytymään kolmanteen sijaan. Perussuomalaiset nosti kannatustaan lähes kaksi prosenttiyksikköä.

Lukujen perusteella politiikassa alkaa suuri jännitysnäytelmä. Jos puolueen nousu jatkuu, niin se hätyyttelee kokoomusta.

Kokoomusta on jo ehditty pitää eduskuntavaalien voittajana monissa puheissa, mutta nyt julkistetut luvut antavat aihetta toppuutteluun.

Taloustutkimus Oy:n tausta-aineistosta selviää, että perussuomalaisia äänestäisi yhä useampi nainen. Tämä tarkoittaa, että puheenjohtajan vaihtaminen Jussi Halla-ahosta Riikka Purraan alkaa vähitellen näkyä.

Purra on saanut joukkoihin väkeä myös nukkuvien puolueesta. Sähkön hinta, ruoan hinnannousu, maatalouden ongelmat, suomalaiseen metsään liittyvät monet painostukset EU:sta ja sote-alueiden rahoitusvaikeudet ovat syitä, joista oppositio voi ottaa kaiken irti. Tässä tehtävässä perussuomalaiset on onnistunut paremmin kuin kokoomus.

Kokoomus on edelleen selvässä johdossa 23 prosentin osuudella. Laskua oli prosenttiyksikön verran. Puheenjohtaja Petteri Orpo on valinnut maltillisen linjan säilyttääkseen ykkösaseman. Pieniä kauneusvirheitä toki on tapahtunut. Orpo arvosteli puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) vanhempainvapaan ajankohtaa. Tasa-arvoa korostavassa puolueessa ei tällaista sammakkoa saisi päästää ulos.

Toinen kokoomusta mahdollisesti rokottava asia on kansanedustaja Wille Rydmanin kohtelu. Viime kuussa selvisi, ettei häntä syytetä väitetystä raiskauksesta. Rydman siirtyi tällä viikolla perussuomalaisiin. Hän arvosteli kokoomusjohtoa siitä, että se jätti hänet yksin jo viime kesänä, kun julkisuuteen levisi kirjoitus ahdisteluepäilyistä.

Vaaleihin on aikaa vajaat kolme kuukautta. Suuria avauksia ei tule enää hallitukselta, joten kansalaiset voivat alkaa valmistautua suuriin vaaliväittelyihin.