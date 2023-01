Kongressin ensimmäinen päivä paljasti republikaanien sekaannuksen tilan.

Yhdysvaltojen 188. kongressi aloitti käsittämättömällä näytöksellä tiistaina. Edustajainhuoneen vallan vain pienellä marginaalilla voittaneet republikaanit ottivat yhteen, eivät demokraattien, vaan kaikkien yllätykseksi oman puolueensa sisällä. Vain 20 hengen ultrakonservatiivinen ryhmittymä torppasi kolme kertaa edustajainhuoneen puheenjohtajavalinnan. Vuosikymmeniä paikasta haaveillut kalifornialaisedustaja Kevin McCarthy koki valtavan nöyryytyksen, kun hän ei pystynyt saamaan tarvittavaa 218 ääntä. Omat äänestivät vastaan herjahuutojen kera.

Tilanne on hyvin poikkeuksellinen. Edustajainhuoneen johtajan valinta pitäisi olla kauden helpoin tehtävä. Viimeksi vastaavaa on nähty sata vuotta sitten.

Samalla paljastui se, miten repaleinen ja jopa sekavassa tilassa republikaanipuolue on. Käytännössä pieni, ex-presidentti Donald Trumpia vahvasti kannattava ryhmittyvä pystyi lamaannuttamaan maailman johtavan valtion päätöksentekoelimen heti ensimmäisenä päivänä välivaalien jälkeen. Trump vieläpä ainakin aiemmin antoi tukensa juuri McCarthylle.

Ei siis ole ihme, että alakynteen vaalissa jääneet demokraatit olivat riemuissaan. Heidän ehdokkaansa puheenjohtajan paikalle, Hakeem Jeffries New Yorkista sai jokaisessa äänestyksessä enemmän ääniä kuin McCarthy.

Republikaanit hamusivat takaisin valtaan kahden vuoden jälkeen. He ilmiselvästikään eivät osaa sitä käyttää. Tämä lisää vettä demokraattien myllyyn.

Politiikka on Yhdysvalloissa perinteisestikin draamaa, mutta nyt Washingtonissa ollaan vakavan paikan edessä. Seuraavan kahden vuoden aikana sovittuja päätöksiä esimerkiksi valtion velan kasvusta on saatava maaliin, samalla talous on pidettävä kunnossa, Ukrainalle annettava apu on tärkeää ja edessä häämöttävät presidentinvaalit.

Kaikenlaisen kieroilun pitäisi loppua heti. Vaikka asiat tapahtuvat kaukana, niillä on laajaa vaikutusta koko maailmaan, myös Suomeen. Yhdysvaltojen talouden ja markkinan vakaus on vasta pandemiasta toipuvan maailman kannalta ensiarvoista. Venäjän jatkuva hyökkäys Ukrainaan horjuttaa kaikkia opitun maailmanjärjestyksen pilareita. Muistettava on myös, että Suomi ei ole vielä Naton jäsen.

Capitol-kukkulalla soisi edes puolueiden sisäisen yhteisymmärryksen olevan kirkkaana mielessä tavallisten kansalaisten takia. Kongressin tärkeimmän tehtävän pitäisi olla yhtenäinen Yhdysvallat. Nyt se tuntuu hyvin kaukaiselta.