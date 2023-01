Hyvinvointialueilla on paljon voitettavaa, kun se miettii töiden järjestämistä.

Vuoden alusta aloittaneiden hyvinvointialueiden yhtenä perusajatuksena on, että sosiaali- ja terveydenhuoltoon saadaan entistä paremmat palvelut suhteessa nykyistä pienemmillä kustannuksilla. Ja tämä on kenties mahdollistakin, jos organisaation rakenteita, työskentelytapoja ja uuden teknologian mahdollisuuksia opitaan muokkaamaan.

Viime vuosien puheenaihe on ollut vuokratyövoiman käyttö paikkaamassa työvoimapulaa. Vuokratyövoimaa tarvitaan etenkin sellaisissa kunnissa, joihin on vaikea saada vakinaisia terveysalan työntekijöitä, mutta keikkatyötä tekeviä löytyy joka kunnasta. Esimerkiksi Tampereen kaupungin vuokratyövoiman ostot ovat olleet noin 9,6 miljoonaa euroa vuodessa, ja arvioiden mukaan Pirkanmaan kuntien ostot noin 20 miljoonaa euroa.

Terveydenhoitoalalla on vuokratyövoimaksi haettu paljon ennen kaikkea hoitajia ja lääkäreitä. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on ollut sikäli poikkeus, että työyhteisöön on perustettu oma vakinaisten sijaisten rinki paikkaamaan kapeikkoja. Terveydenhuollon työvoimapula ei hellitä ihan heti, joten kaikkia erilaisia työn tekemisen vaihtoehtoja tarvitaan varmasti tulevaisuudessakin. Tärkeää on löytää sopiva yhdistelmä vakinaisen ja tilapäisen työvoiman välillä.

Huomio kiinnittyy usein vuokratyövoiman hintaan, joka on kieltämättä usein ollut huomattavasti kalliimpaa kuin vakiväen käyttö. Monet kunnat ovatkin olleet sellaisessa pakkoraossa, että lääkäri on hankittu paikalle hinnalla millä hyvänsä. Tämä ei tietenkään voi olla kestävän terveydenhuollon perusta, mutta tällaisissa tapauksissa itse peruskuvio on karannut käsistä.

Hintoja vertailtaessa on toki aina muistettava huomioida julkisella puolella kaikki työntekijään liittyvät kustannukset pelkkien työnantajan sivukulujen lisäksi. Tällöin hintaerot eivät usein ole niin suuria kuin äkkipäätä näyttää.

Terveydenhuollon ydintekijät on löydyttävä omasta organisaatiosta, joskin vuokratyövoimalla ja yksityisillä palveluntarjoajilla on oma tärkeä roolinsa paletissa. Usein yksityisten kautta nähdään, miten asioita voidaan tehdä tehokkaammin.

Yksi keskeinen asia on kehittää nykyisiä työoloja ja järjestelmiä sellaisiksi, että työntekijöiden viihtyminen ja jaksaminen kohenevat. Näin voidaan välttää muun muassa sairauslomia, joihin tarvitaan suuri määrä sijaisia vuosittain. Hyvinvointialueilla on paljon tehtävää, mutta samalla myös paljon voitettavaa, kun jokaisen kunnan ei tarvitse miettiä ratkaisuja erikseen.