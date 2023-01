Kehityssuunnitelmat vaihtuivat säästölistoihin

Hyvinvointialueen rahat ja henkilöstö eivät riitä, jos tekemisen tapa ei muutu.

Lähes parikymmentä vuotta kypsytelty sote-uudistus saatiin vuoden vaihtuessa lopulta maaliin, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille. Muutos oli historiallinen, mutta jos kaikki meni niin kuin piti, se ei vielä tässä vaiheessa näy yli puolen miljoonan pirkanmaalaisen elämässä juuri mitenkään. Paras-hankkeeksi alun perin kutsutun hallinnon uudistuksen hahmotteli alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen (kesk.) vuosina 2004–2005 Matti Vanhasen (kesk.) ollessa pääministerinä. Sote-uudistusta jatkettiin eri nimillä ja sisällöillä useiden hallitusten aikana, mutta se jäi aina kesken tai kaatui perustuslaillisiin ongelmiin. Sanna Marinin (sd.) hallitus sai viimein lakipaketin valmiiksi ja kesäkuussa 2021 sote-uudistus hyväksyttiin eduskunnassa äänin 107-55.

Sote-uudistuksen piti taata suomalaisille nykyistä paremmat ja yhdenvertaiset palvelut. Ne kuuluisat leveämmät hartiat, joiden avulla palveluiden rahoitus on turvattu, vaikka väestö harmaantuu ja avuntarve kasvaa. Paljon puhuttiin myös palveluiden kehittämisestä ja uudesta tavasta toimia. Sote-uudistuksen pitkittyessä moni asia on mutkistunut. Suuret ikäluokat ovat jo ehtineet vanhuusikään, mikä on lisännyt palveluntarvetta ja kustannuksia. Kunnat ovat uudistusta odotellessaan lykänneet investointejaan ja alibudjetoineet omia palveluitaan. Sote-alan vakavaan henkilöstöpulaan on herätty vasta nyt, kun ongelma on sylissä. Kaupan päälle hyvinvointialueet saavat hoidettavakseen myös koronan paisuttaman hoitovelan.

Valtiolta saatu rahoitus on heti kättelyssä osoittautunut liian pieneksi. Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 budjetti on 63,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Hyvinvointialueen toimintaan kuluu ensi vuonna rahaa noin 2,6 miljardia euroa. Tuottavuutta pitäisi pystyä tehostamaan arviolta 2–3 prosentin vuosivauhtia, jotta talous saadaan tasapainoon. Se tarkoittaa kymmeniä miljoonia euroja. Näyttääkin ikävästi siltä, että kehityssuunnitelmien sijaan joudutaan laatimaan säästölistoja. Pirkanmaalla muutosohjelman työstäminen on jo käynnissä. Siinä perataan kaikki toiminnot läpi ja etsitään säästökohteita. Tavoitteena on keventää tekemistä kautta linjan, myös hallinto joutuu laihdutuskuurille. Oletus on, että päällekkäisyyttä ja tehostamisen varaa löytyy. Asiakas- ja potilastyötä tekevällä puolella taas on henkilöstötarvetta. Työnantaja saattaakin pian tehdä hallinnon työntekijöille tarjouksia, joista on vaikea kieltäytyä.