Ukraina tarvitsee edelleen kaiken mahdollisen tuen

Venäjän hyökkäys on jatkunut jo yli kymmenen kuukautta, eikä rauhasta ole tietoakaan.

Vuosi vaihtuu Ukrainassa synkässä tilanteessa. Torstaina Venäjä kohdisti Ukrainaan jälleen laajan ohjushyökkäyksen. Ohjuksia ammuttiin eri puolille Ukrainaa, myös pääkaupunki Kiovaan. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä hyökkäsi torstaina Ukrainaan eri suunnista risteilyohjuksilla, jotka on ammuttu lentokoneista ja mereltä laivoista.

Venäjän toiminta on täysin tuomittavaa. Iskujen kohteina on jälleen ollut siviilejä ja yhteiskunnan kannalta tärkeää infrastruktuuria. Torstaina esimerkiksi kaukana rintamilta sijaitseva Lvivin kaupunki jäi laajalti ilman sähköä. Myös täysin viattomia siviilejä loukkaantui iskuissa. Kyse on sotarikoksista, mutta valitettavasti ei ole merkkiäkään siitä, että Venäjä välittäisi siitä pätkääkään.

Iskut muistuttavat toimivan ilmatorjuntajärjestelmän tarpeesta. Ukrainan johto on toistuvasti vedonnut länsimaiden johtoon saadakseen aseapua puolustautuakseen iskuilta.

Ukraina tarvitsee tällä hetkellä laajaa apua, sekä sotilaallista että muuta. Suomi on lähettänyt Ukrainaan lisää energiasektorin tarvikkeita ja sairaalatarvikkeita. Sisäministeriön mukaan Ukrainan avustusoperaatio on poikkeuksellinen, ja avuntarpeen odotetaan jatkuvan vielä pitkään. Tällä hetkellä on valtava tarve esimerkiksi energiainfrastruktuurin tarvikkeille aina varavoimalaitteista pommituksissa vaurioituneen sähköverkon korjaamisen tarvittaviin komponentteihin.

Samaan aikaan on odotettavissa, että yhä lisää ukrainalaisia joutuu lähtemään pakoon sotaa ja pommitusten aikaansaamia epäinhimillisiä oloja. Suomeenkin odotetaan ensi vuonna tuhansia ukrainalaispakolaisia. Tasavallan presidentti vahvisti torstaina lain, jonka mukaan ukrainalaisten tilapäistä suojelua saavien oleskelulupia jatketaan ilman erillistä hakua. On erittäin tärkeää, että Suomeen tulleiden ukrainalaisten elämää ei vaikeuteta tarpeettomalla byrokratialla.

Tilanne on erittäin vaikea monella tavalla. Huolestuttavinta Ukrainan tilanteessa on, että minkäänlaisia merkkejä rauhasta ei ole näköpiirissä. Torstain ohjushyökkäys käynnistyi vain tunteja sen jälkeen, kun Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov oli tyrmännyt Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin esityksen rauhanneuvotteluista.

Zelenskyi arvioi puheessaan tiistai-iltana, että ensi vuodesta tulee tärkeä. Hän totesi, että vuoden 2023 täytyy olla olla ratkaiseva vuosi. Onneksi aina on toivoa paremmasta, myös vaikeimmankin hetken keskellä.