Minkään ei pitäisi enää meitä yllättää, mutta yllättääkö vuosi 2023 sittenkin.

Maailmanlaajuinen pandemia alkoi joulukuussa 2019 ja hyökkäyssota Euroopassa helmikuussa 2022. Jatkuvat sulkutilat, erikoisjärjestelyt ja nyt energiakriisi sekä uuden rautaesiripun laskeutuminen Eurooppaan ovat olleet kuluneen vuosituhannen suurimmat yllätykset. Vuonna 2023 meitä ei pitäisi enää mikään asia yllättää, ainakaan varautumismielessä.

Odotukset uuteen vuoteen ovat hyvin matalat. Taloudellisesti kuluttajien luottamus on ennätysalhaisella tasolla, asuntomarkkina hyytyy ja yritysten näkymät ovat sumuiset. Moni asia on kallistunut. Faktat ovat synkkiä, mutta synkkyyttä on ehkä korostettu enemmän kuin on ollut tarpeen. Tavallista hyvää elämää on myös eletty.

Kestää aikansa, että maailmaa kääntyy uuteen asentoon. Se vaatii investointeja ja selvyyden kansainvälisissä suhteissa, jotka ovat äärimmäisen herkässä tilassa.

Länsi on selvästi löytänyt sodan aikana yhteisen sävelen. Muun maailman suhteen on epäselvää miten vaikutusvalta ja kauppasuhteet muodostuvat uudelleen. Tuleeko Venäjästä hylkiövaltio ja mitä tapahtuu Kiinan kasvulle? Voittajia talouden ja vaikutusvallan uudelleenjärjestelyssä ovat jo nyt Intia ja Lähi-idän maat. Intia ottaa jalansijaa Kiinalta talouden moottorina ja arabimaat Venäjältä energiantuottajina. Vielä on epäselvää, miten Afrikan maat ja Etelä-Amerikka asemoituvat.

Vuosi 2023 näyttää miten länsimaiden pakotteet Venäjään todellisuudessa vaikuttavat. Taloudelliset ja teknologiset pakotteet vaativat aikaa saadakseen täyden tehon. Vuosi sodan alusta on jonkinlainen mittari.

Euroopassa ja Suomessa on edessä taantuma, joka toivottavasti taittaa pahimman inflaation. Korkojen nousu moninkertaiseksi kurittaa niitä, joilla on suuria lainoja. Silti karmeimmat skenaariot sähkön hinnasta ja riittävyydestä eivät ehkä ole toteutumassa.

Suomessa on myös ihmisryhmiä joita energiakriisi ja kustannusten nousu ei kosketa niin kovaa. Jos asuntolaina on maksettu ja säästöjä on kertynyt, on voinut varsin rauhallisesti seurata, että mitä tapahtuu.

Lisäksi on jo merkkejä siitä, että jotkin hinnat ovat asettumassa tai jopa laskemassa. Edessä voi olla parempi vuosi kuin nyt ajatellaan.

Sota ja suuret investoinnit uuteen tuottavat päästöjä. Fossiilisia polttoaineita käytetään vielä pitkään. Toivottavasti seuraava iso yllätys ei ole ilmastonmuutoksen aiheuttama katastrofi tai sen seurauksena alkava kansanvaellus. Tämä on seuraava iso asia, johon koko maailman täytyy yhdessä varautua.