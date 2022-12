Lasten loma-aikojen hoitoa ei ole aina helppo järjestää.

Tänään on monella lapsella ja nuorella joululoman ensimmäinen päivä. Syyslukukausi on takana, koulujen joulujuhlat juhlittu ja luvassa on yli kaksi viikkoa vapaata.

Erityisen jännittävä syksy on ollut varmasti niillä noin 57 000 ekaluokkalaisella, jotka aloittivat peruskoulunsa tänä syksynä. Siitä se lähtee!

Kulunut syyslukukausi päästiin pandemian aiheuttaman epävarmuuden jälkeen aloittamaan normaalisti lähiopetuksessa. Monet koulut järjestivät vuosien tauon jälkeen pitkästä aikaa myös kaivattuja joulujuhlia.

Ei voida kuitenkaan sanoa, että olisimme eläneet täysin normaaleja aikoja. Suomalaisissa kouluissa opiskelee tällä hetkellä runsaasti Ukrainasta sotaa pakoon tulleita lapsia. On ollut tärkeää, että heille voidaan tarjota koulun arjen turvaa vaikeana aikana. Lisäksi useissa oppilaitoksissa on syksyn aikana varauduttu mahdollisiin energiapulan aiheuttamiin sähkökatkoihin, ehkä jopa harjoiteltu toimintaa sellaisten varalta.

Hengähdystauko tulee koululaisille, opettajille ja muulle kouluhenkilökunnalle tarpeen. On kuitenkin yksi ryhmä, jolle pitkä tauko opetuksesta saattaa aiheuttaa stressiä, nimittäin lasten vanhemmat.

Harvalla työssäkäyvällä suomalaisella on niin paljon lomaa kuin koululaisilla. Ensin viikon syysloma, sitten pitkä joululoma, jälleen viikon talviloma ja vielä muutama päivä pääsiäisenä. Se tarkoittaa sitä, että etenkin pienten koululaisten kohdalla loma-ajan hoidon järjestäminen voi olla vaativa tehtävä, varsinkin jos perheen tukiverkostot ovat ohuet. Eikä isompienkaan koululaisten kannalta ole välttämättä mielekästä viettää pitkiä lomajaksoja itsekseen.

Pandemian kirittämänä entistä useampi vanhempi voi kyllä hyödyntää etätyömahdollisuuksia, mutta se ei ole kaikille mahdollista. Eikä etätyöläinenkään ole kaikkein mukavinta lomaseuraa. On myös perheitä, joissa lasten loma-aika ei esimerkiksi mielenterveys- tai päihdeongelmien vuoksi ole lainkaan rentouttavaa.

Lasten ja nuorten hyvinvointi on niin tärkeä asia, että perheitä ei pitäisi jättää tämän asian kanssa yksin. Tässä voisimme ottaa mallia vaikka Ruotsista. Siellä kaikki 6–13-vuotiaat lapset voivat osallistua ohjattuun toimintaan myös lomilla. Kyse on lakisääteisestä fritidshem-toiminnasta, jota voivat järjestää niin kunnat kuin myös yksityiset toimijat.

Suomessa on syksyn aikana puhuttu paljon etenkin nuorten hyvinvoinnista. Sen edistämiseksi on syytä miettiä monenlaisia keinoja. Aivan olennaisia seikkoja ovat lasten, nuorten ja heidän perheidensä tukeminen arjen keskellä.