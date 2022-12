Jouluna kannattaa nauttia siitä, mitä meillä on.

Vuosi sitten jouluna ei voinut kuvitella, mitä vuosi 2022 tuo tullessaan. Suurin kysymysmerkki oli koronatilanne ja sen vaikutukset meihin sekä miten pandemiasta päästään ulos. Vuodessa on tapahtunut paljon, enemmän kuin useana vuonna yhteensä.

Jos vuosi sitten jouluna olisi sanonut, että Euroopassa on nyt täysimittainen sota ja energiakriisi sekä inflaatio on kymmenen prosenttia ja lainakorot yli kolmen prosentin, olisi sanojaa pidetty täytenä kahjona. Kaikki nämä asiat ovat kuitenkin totta.

Isojen linjojen lisäksi joudumme arjessa miettimään, että riittääkö Suomessa sähkö, millaiseen ruokaan meillä on varaa ja koronakin on edelleen olemassa, tosin suhteellisen lievänä. Muuta sairastelua on syksyn aikana riittänyt tavallista enemmän.

Lisäksi pörssikurssit ovat laskeneet ja yritysten tilanne näyttää vuoteen 2023 mentäessä vähintäänkin sumuiselta. Terveydenhuollon tilanne vaikuttaa tällä hetkellä vaikealta.

Kohta kolme vuotta yhteen putkeen jatkunut kriisiaika on kuormittanut eri ihmisryhmiä eri tavoin. Kriisiajat ovat vaikuttaneet ehkä eniten lapsiin, nuoriin, opiskelijoihin, yrittäjiin ja vanhimpien ikäihmisten elämään. Jos on taipuvainen synkkyyteen, mieli voi olla musta.

Lue lisää: ”Tuntuisi väärältä juhlia joulua vanhan kaavan mukaan” – Aamulehden lukijat kertovat, miten kovat ajat vaikuttavat joulunviettoon

Joulu on kuitenkin aikaa jolloin kannattaa pysähtyä ja miettiä sitä, mitä hyvää elämässämme on. Maailmantilanne huomioon ottaen asiat ovat Suomessa hyvin.

Kriisiaikana on pystytty keksimään ratkaisuja ja menemään eteenpäin. Isossa kuvassa yritykset ovat pärjänneet vähintäänkin kohtuullisesti, työllisyysaste on korkea ja energiakriisiä on ratkottu yhteisillä ponnistuksilla muun muassa säästämällä sähköä. Etätyöstä on tullut joillakin aloilla uusi normaali.

Arjessa voidaan todeta, että koronakurimus on selätetty, kun näemme taas toistemme kasvot. Tapahtumia, juhlia ja mukavia sosiaalisia asioita voi taas järjestää.

Pirkanmaalla ja Tampereella tapahtuu paljon hyvää. Tampereesta on tullut Suomen tapahtumien pääpaikka. Keväällä juhlittiin jääkiekon maailmanmestaruutta, kesä oli kaunis ja tapahtumat upeita. Kulttuuria ja urheilua voi taas harrastaa ja katsoa täysillä.

Elämä ei ole niin synkkää kuin vain uutisia lukemalla voisi kuvitella.

Kriisien keskellä voimaa tuovat yleensä ne tavalliset asiat: läheiset, lapset, ruoka, liikunta, harrastukset ja lukeminen. Niistä on myös tämä joulu tehty.