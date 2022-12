Rahanjano on nyt kova nykyhallituksessa – madonluvuista on pystyttävä vastaamaan ensi kevään paneeleissa

Sähköpakettia kootaan, sote-alueet ja maatalous ovat vielä jonossa.

Ilmapiiri hallituksessa on heikentynyt kauden loppua kohden huomattavasti. Enää sitä ei yritetä edes peitellä. Sota Ukrainassa, arvaamaton itänaapuri, energiakriisi ja kahden maan ratifiointia vailla oleva Nato-jäsenyys ovat syitä, miksi hallitus nilkuttaa eteenpäin, vaikka synkissäkin tunnelmissa.

Loppumetreillä hallitus on ryhdistäytynyt sen verran, että se saa päätettyä tukipaketista, jolla kompensoidaan rajusti nousseita sähkölaskuja. Rahaa pitäisi jakaa myös vuoden vaihteessa aloittaville sote-keskuksille ja maataloudelle.

Rahanjano on ollut koko hallituskauden kova ja se näyttää vain lisääntyvän. Suomen valtion velkaantumistahdista on varoiteltu pitkään, eikä suotta.

Valtion velka oli marraskuun lopussa 141,6 miljardia euroa. Talousarvioesitys ensi vuodelle on kahdeksan miljardia euroa alijäämäinen. On arvioitu, että ensi vuoden lopussa valtion velan suuruus nousisi noin 156 miljardia euroon.

Hallitus on käyttänyt rahaa poikkeuksellisen avokätisesti. Julkisen talouden kestävyys ei näillä velkanumeroilla palaudu yhden hallituskauden aikana.

Valtiovarainministeriö suosittelee yhdeksän miljardin euron säästöjä kahden vaalikauden aikana. Ensi vaalikaudella säästötavoite olisi kuusi ja seuraavalla kolme miljardia. Tavoitteet ovat kovia, mutta varmasti tarkkaan laskettuja.

Olipa seuraavassa hallituksessa sitten mikä kokoonpano tahansa, sillä riittää työsarkaa taloudenpidossa. Ja mitä enemmän joudutaan kiristämään, sitä nopeammin alkaa uudenkin hallituksen suosio laskea. Pyörä pyörii samalla lailla neljän vuoden välein. Yksi tuhlaa, toinen säästää.

Kun päivitellään nykyisen hallituksen rahankäyttöä, pitää muistaa, että ajatkin ovat poikkeukselliset. Ukrainan sodan myötä puolustustamme on pitänyt tehostaa, energiakriisi on vaatinut tukipaketteja jo aiemmin samoin kuin maatalous. Rahaa vaati myös koronan hoito.

Jouluviikon rahanjaossa olisi toivottavaa, että niin sähkötuki kuin maatalouden avustuspaketti pystyttäisiin räätälöimään niin oikeudenmukaisesti kuin mahdollista, erityisesti kun kyse on sähkölaskun kertakorvauksesta. Kuluttajien lisäksi sähkölaskujensa kanssa kamppailevat myös yrittäjät.

Herää kysymys, miten suuri osa hallituksen tukiratkaisuista on kytköksissä ensi kevään vaaleihin? Rahaa on hyvä jakaa kansalle vaalien alla, mutta madonluvuista ja seuraavien vuosien näkymistä on pystyttävä vastaamaan kevään vaalipaneeleissa.