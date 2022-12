Suomeen on yhä liian vaikea saada lupaa työntekoon

Tarkastusvirasto tutki, miten sote-ala pystyy rekrytoimaan ulkomailta: kankeaa on.

Eipä tullut puhtaita papereita, kun Valtiontalouden tarkastusvirasto tutki, miten sujuvasti ulkomailta on saatu rekrytoitua työvoimaa sosiaali- ja terveysalalle. Yhteenveto on tyly: toimenpiteet työperäisen maahanmuuton edistämiseksi ovat olleet vähäiset.

Ongelma on pelkkää sote-sektoria laajempi. Vanhenemme sitä tahtia, että työssä käyviä ei ole tarpeeksi. VTV sanoo suoraan, että Suomen väestö ja työllisten määrä kasvavat ainoastaan maahanmuuton kautta.

Työperäisen maahanmuuton lisääminen on kirjattu jo 20 vuoden ajan hallitusohjelmiin, jotta huoltosuhde paranisi ja talous vahvistuisi. Nykyinen hallitus haluaa saada Suomeen 50 000 työperäistä maahanmuuttajaa vuoteen 2030 mennessä ja sen jälkeen vähintään 10 000 vuosittain.

Tähän mennessä on saatu aikaan pikakaista korkeakoulutetuille erityisasiantuntijoille ja startup-yrittäjille, mutta työntekijäporras on harpattu yli. Tämä näkyy sote-ammateissa, joiden työvoimapulaan ei maahanmuutosta ole VTV:nkään mielestä nopeaa ratkaisua. Työperäisen maahanmuuton hallinnointi siirtyi sisäministeriöltä työ- ja elinkeinoministeriölle vuonna 2020. Lupakäsittelyyn on lisätty väkeä, mutta häävisti ei suju vieläkään.

Siinä missä erityisasiantuntija selviää lupakäsittelystä parissa viikossa, työntekijällä menee 68 vuorokautta. Ulkomailla sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen hankkineet tarvitsevat Valvirasta ammatinharjoittamisoikeuden ennen työperusteisen oleskeluluvan saamista sote-alalle Maahanmuuttovirasto Migristä. Kumpaakin lupaprosessia on pakko nopeuttaa.

Onnistumme myös jarruttamaan tehokkaasti pienituloisten perheellisten maahantuloa tiukoilla tulorajoilla, joista Migri on joustanut hyvin niukasti. Nelihenkinen perhe saa oleskeluluvan 2 600 euron nettotuloilla, mikä jumiuttaa esimerkiksi noin pari tonnia ansaitsevan hoiva-avustajan tai lähihoitajan muun perheen kotimaahan. Perheenyhdistämisen helpottaminen olisi VTV:n kuulemien sote-alan rekrytointiyritysten mukaan perusteltua paitsi eettisesti myös taloudellisesti, koska se toisi Suomeen nuoria ja perheellisiä työntekijöitä.

Suomella ei olisi millään varaa näyttää nurjaa puolta yhdellekään työntekoa haluavalle, sillä olemme päinvastoin paisuttamassa omatoimisesti sote-sektoria samalla kun väestön vanheneminen lisää palvelujen tarvetta. Jo nyt yli 400 000 suomalaista eli joka 6. työllistyy alalle, ja pelkkä vanhustenhoidon hoitajamitoituksen kiristys vaatisi pelkästään Pirkanmaalla 500 uuden työntekijän palkkaamista ensi vuoden aikana.