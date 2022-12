Koko maailman katseet kääntyvät yhteen otteluun ja kahteen pelaajaan.

Tänään kello 17 Suomen aikaan pelataan todennäköisesti vuoden seuratuin yksittäinen ottelu eli jalkapalloilun MM-kisojen loppuottelu.

Ottelussa on suurta yhdistävää symboliikkaa, kun ruutujen ääreen keräännytään aivan joka puolella maailmaa. Samalla kisat ja ottelu kertovat myös maailmaa erottavista piirteistä. Yksi asia on kuitenkin varmaa. Jalkapalloilulla on suurempi vaikutusvalta kuin millään muulla yksittäisellä urheilulajilla.

Jalkapalloilun seuraajat edustavat erilaisia maailmankatsomuksia, uskontoja ja arvopohjia. Näkökulmat turnaukseen ovat olleet myös erilaisia. Länsimaissa esiin ovat nousseet Qatarin ongelmat ja urheiluvaikuttaminen. Ilmiön länsimaista tarkastelua on voimistanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Voi sanoa, että urheiluvaikuttamisen saralla länsimaissa maskit ovat pudonneet.

Muualla maailmassa on ihasteltu enemmän peliä ja nähty esimerkiksi arabimaailman ja Afrikan nousu jalkapalloilun huipulle. Marokko ylsi ensimmäistä kertaa afrikkalaisena maana välieriin ja asiasta on oltu ylpeitä. On myös sanottu, että arabimaailma on tullut taustoista esiin itse kentälle, kun Marokon joukkue on pelannut erinomaiset kisat.

Kisat ovat olleet urheilullisesti jälleen pettymys Englannille. Perinteiset Saksa ja Brasilia kokivat romahdukset.

Finaalissa on paljon symboliikkaa. Se on vanhan ja uuden ajan taitekohta viheriöllä, mutta myös taustoissa. Ennen kisoja kerrottiin runsaasti Qatarin ja Ranskan vahvoista taloudellista sidoksista ja johtajien ystävyyssuhteista. Arabimaan vaikutusvalta on johtanut kisojen aikana jopa EU-parlamentin korruptiotutkintaan.

Ranska on varmasti kisajärjestäjä Qatarille mieluinen finalisti, kuten on myös Argentiina. Maan tähtipelaaja Lionel Messi pelaa Qatarin valtion leivissä Paris Saint Germainissa. Samassa seurassa pelaa myös Ranskan ja koko maapallon uusi tähtipelaaja Kylian Mbappe. Parivaljakko ratkaisee myös kisojen maalikuninkuuden.

MM-kisoihin on päättymässä Cristiano Ronaldon ja Lionel Messin 15 vuotta kestänyt aikakausi maailman huipulla.

Ronaldon, 37, uran loppulasku on ollut jo jonkin aikaa käynnissä, mutta Messin, 35, uran huippukohta voi olla edessä tänään. Jos Messi pelaa viimeisessä MM-ottelussaan maalleen maailmanmestaruuden, on hän kiistattomasti maailman kaikkien aikojen paras jalkapalloilija.

Jos Ranska voittaa, katseet kääntyvät jalkapalloilun uuteen aikakauteen ja kärkipelaajaan Kylian Mbappeen, 23.