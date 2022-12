Suomalaiset odottavat ensi viikolla hallituksen päätöstä siitä, otetaanko Suomessa käyttöön hintakatto sähkön kuluttajahintoihin.

Sdp esitti tämän viikon keskiviikkona sähkön kuluttajahintoihin 20 sentin hintakattoa, joka pitäisi saada voimaan jo vuodenvaihteessa. Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman perusteli tarvetta pikaiselle hintakatolle torstaina Ylen A Talkissa kahdella asialla: futuurihintojen odotettua voimakkaampi nousu marraskuun lopusta lähtien ja Olkiluoto 3:n myöhästyminen. Ei ihme, että kokoomuksen Kai Mykkänen ja perussuomalaisten Leena Meri piikittelivät pääministeripuoluetta siitä, miten nämä asiat voivat tulla yllätyksenä ja kuinka oppositio on ehdottanut ratkaisuja sähkökriisiin jo kesästä saakka.

Nyt ei ole kuitenkaan aikaa siihen väittelyyn, kuka ehdotti mitäkin toimia ensin, kun pörssisähkön kilowattihinnat huitelevat pahimmillaan lähellä euroa, ja yhä useampi suomalainen on vaarassa joutua henkilökohtaiseen konkurssiin. Positiivista tilanteessa on se, että eri puolueilla tuntuu olevan esittää lukuisia vaihtoehtoja hintakaton toteuttamiselle. Esimerkkejä muualta Euroopasta on myös paljon (AL 15.12.). Nyt näistä keinoista pitäisi päästä nopeasti yksimielisyyteen.

Yksi iso kysymys sähkön hinnan mahdollisessa sääntelyssä on, miten sähköyhtiöille kompensoitaisiin hintakaton yli menevä osa. Sähkömarkkina on tällä hetkellä niin rikki, että on aiheellista pohtia, kuinka paljon pitäisi kompensoida häiriöstä hyötyville? Ovatko sähköyhtiöiden voitot enää reiluja? Monet ovat nyt pakotettuja ostamaan sähköä hinnalla millä hyvänsä elääkseen, jolloin ei voida enää puhua terveestä markkinatilanteesta.

Suomeenkin on tulossa sähköyhtiöiden voittoja verottava windfall-vero. Sillä katetaan jo päätetyistä toimista eli sähkön väliaikaisesta vähennysoikeudesta ja arvonlisäverovähennyksestä koituvia kuluja. Yksi vaihtoehto olisi myös auttaa sillä suoraan kuluttajia.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat kokoontuivat perjantaina neuvottelemaan kuluttajille myytävän sähkön hintakatosta. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on luvannut lisätietoa neuvottelujen tuloksista ensi viikon maanantaina.

Julkisuudessa on esitetty myös huolta siitä, että hintakatto saisi ihmiset kuluttamaan liikaa sähköä, mikä johtaisi sähköpulaan. On totta, että 20 senttiin laskettu hinta otettaisiin iloiten vastaan, mutta tuskin se kuluttajajuhlaan kannustaisi tässä maailmantilanteessa. Suomalaiset ovat syksyn aikana myös näyttäneet, että olemme olleet tunnollisia sähkötalkoolaisia ja kulutusta on vähennetty koko maassa. Ylikulutuksen estämiseksi ratkaisu voisi olla myös hintakattoon sidottu kotitalouskohtainen sähkökiintiö.