Tampereen kokoisen kaupungin keskustasta puuttuva nuorisotila on hälyttävä tieto.

Jyväskylässä nuorisotoimen osuus budjetista on kaksi kertaa niin paljon kuin Tampereella. Tilanne on ongelma siksi, että nuorten elämä on aina tässä ja nyt, eikä budjettivuosien päässä.

Aamulehti kertoi (AL 12.12.), että Suomen nuorisotyön tilastojen mukaan nuorisotoimen osuus kaupungin budjetista on Jyväskylässä 0,77 prosenttia ja Tampereella 0,37 prosenttia, vaikka Tampereella on 0–28-vuotiaita asukkaita 33 244 enemmän. Ero on huomattava myös samankokoisiin kaupunkeihin verrattuna.

Jos ei ole nuorisotilaa, nuoret hakevat tilansa paikoista, joissa aikuisten mielestä ei saa oleilla. Kokoontuminen on kuitenkin nuorten perustarve, ja ajan viettäminen yhdessä on tärkeä osa aikuiseksi kasvamista. Porukka on peili esimerkiksi siihen, millainen on itse ja millainen toinen on.

Kasvokkaista kohtaamista ei voi korvata nuoren elämässä millään. Koronarajoitukset antoivat karua tietoa siitä, mitä voi tapahtua, jos kaverit viedään ympäriltä. Turvattomuus, epävarmuus, stressi ja uupumus ovat vallanneet osan mielen.

On hyvä, että Tampereen kaupungin päättäjät kertovat ottavansa nuoret huomioon kokonaisvaltaisesti rahapäätöksissään. Silti ei voi jättää keskustassa nuorisotilaa kaipaavia huomiotta.

Ilmojen kylmetessä ja iltojen pimetessä nuoret tekevät valinnan, missä oleilevat. Tässä on kohta, jossa voi vaikuttaa siihen, millaisessa seurassa nuori aikaansa viettää.

”Usein kun on tila, jossa kokoontua ja jossa on järkevää puuhaa, hölmöily vähentyy merkittävästi”, sanoo Tampereen nuorisopalvelujohtaja Jukka Etu-Seppälä (AL 12.12.). Hän kertoi, että keskustan nuorisotilaa on ehdotettu vuodesta toiseen, mutta se on aina jäänyt pöydälle.

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen sanoi Aamulehdelle, että ensisijaisesti nuorten hyvinvointia on lähdetty ratkaisemaan muilla ratkaisuilla. ”Uskaltaisin sanoa, että olemme avoimia arvioimaan tätä”, hän sanoi varovaisesti keskustan nuorisotilasta.

Arjessa voi jokainen kaupunkilainen havaita, että Tampereen keskustan kauppakeskukset ovat monen nuoren valinta oleiluun. Koronan aikaan Koskikeskuksessa kokeiltiin nuorisotilaa. Nuorisopalveluiden mukaan kokeilu oli onnistunut, mutta siitä kertynyt tieto ei ole vaikuttanut päättäjiin.

Nuorisotilalla vaikutamme suorasti ja nopeasti nuorten elämään. Emme voi jättää nuoria kaduille hölmöilemään hetken mielijohteesta.