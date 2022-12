Tämän koronavirus opetti meille – ja nyt taidot ovat jälleen tärkeämpiä kuin koskaan

Kaikissa tilanteissa on varmistettava, että tieto saavuttaa jokaisen kansalaisen.

Kahden vuoden kurimus koronapandemian kourissa oli niin suomalaiselle yhteiskunnalle kuin koko maailmalle poikkeuksellisen kriisin aikaa. Se vaikutti kaikkiin. Koronaviruksen leviämisessä ja sen maailmanlaajuisissa vaikutuksissa ei ole mitään hyvää, mutta se kuitenkin opetti jotain, mitä muuten ei olisi yhtä nopeassa tahdissa nyky-yhteiskunnassa opittu: elämään poikkeuksellisissa oloissa.

Nyt eletään kahden muun kriisin keskellä. Venäjän laiton hyökkäys Ukrainaan aloitti sodan Euroopassa. Tämä puolestaan aiheutti koko Eurooppaa ravistelevan energiakriisin, jonka keskellä miljoonat ihmiset elävät. Toki energiakriisin taustalla on myös Euroopan lyhytnäköiseksi paljastunut riippuvuus venäläisestä energiasta. Nyt sen laskua maksavat kaikki.

Keinoja selviytyä poikkeuksellisissa oloissa tarvitaan. Koronasta saadut opit ovat itse asiassa äärimmäisen tärkeitä juuri nyt, ja ne auttavat kansalaisia varautumaan.

Aamulehti kertoi (AL15.12.) kouluista, joiden varastoihin on hankittu muun muassa taskulamppuja ja varavirtalähteitä. Sähkökatkojen varalle on myös laadittu tarkkoja toimintasuunnitelmia. Oppilaitosten ohjeistusjärjestelmät toimivat ja mahdollinen etäopintoihin siirtyminen ei olisi tosipaikan tullen muuta kuin rutiinia. Opettajat kautta linjan sanovat, että nämä opit saatiin koronapandemiasta.

Kotitaloudet taas ovat tottuneet siihen, että kotona pitää olla yhtäjaksoisesti pitkiäkin aikoja. Ruokaa, juomaa ja lääkkeitä osataan varastoida paremmin kuin vielä muutama vuosi sitten. Nyt listaan on lisätty patterit, erilaiset aggregaatit ja vara-akut.

Jos sähkökatkoja tulee, sähkölaitokset ovat hioneet toimintasuunnitelmia. Tiedotuksen on oltava ripeää ja kaikenkattavaa, jotta yllätyksiä tulisi mahdollisimman vähän. Jokaisen on saatava tietoa heti. Medialla on suuri vastuu, ja tähän olemme Aamulehdessä valmistautuneet.

Sairaaloiden on toimittava ja niiden toimintavarmuus pyritään varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin. On kuitenkin niin, että talvi ja edelleen esimerkiksi koronavirus kuormittavat päivystyksiä (AL 15.12.). Oleellista on saada kaikki mahdolliset muusta kuin poikkeusoloista johtuvat toimintaketjut kuntoon. Oli kyse sitten iäkkäistä, nuorista tai työssä käyvistä, kaikilla pitää olla mahdollisuus toimia, saada hoitoa ja elää mahdollisimman normaalia elämää.

Tämä talvi on harjoitus siitä. Pahimmatkin skenaariot voivat käydä toteen silmänräpäyksessä.