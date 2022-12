Lunta on satanut paikoin harvinaisen paljon Pirkanmaalla ajankohtaan nähden.

Viime päivien lumisateet ovat konkreettinen osoitus siitä, että Suomessa on edelleen neljä vuodenaikaa. Se on erittäin hyvä asia. Samalla tuiskutus nostaa erityisesti yhden ammattiryhmän huomion kohteeksi: teiden kunnossapitäjät. Koko kalusto putsaa katuja nyt vuorokauden ympäri. Pelkästään Tampereella kaduilla möyrii kymmeniä lumenpoistokoneita ja lisäksi työtä tekevät alihankkijat.

Viime talvi oli runsasluminen ja Tampereen kaupungin Infra sai paljon palautetta. Aamulehti kertoi huhtikuussa tänä vuonna, että palautetta oli tullut vain helmikuun aikana noin kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna, noin 3 300 kommenttia.

Kaupunki teki viime talven jälkeen muutoksia ja parannuksia laajasti esimerkiksi reitteihin ja alueisiin sekä kalustoon (AL 8.12). Kunnossa pitäjät totesivat viime talven jälkeen, että talvi oli lumimäärältään pahin, ja resurssit eivät olleet riittävät.

Nyt on mahdollista, että viime talven suuri lumimäärä jopa ylittyy Pirkanmaalla. Infra kertoo, että Pirkanmaan lumenvastaanottopaikoista kaksi on jo auki, Ruskossa ja Kolmenkulmassa. Lunta voidaan ajaa parhaimmillaan 600–800 kuormaa vuorokaudessa.

Ilmatieteen laitos arvioi tiistaina aamupäivällä, että Pirkanmaalla on ajankohtaan nähden nyt harvinaisen ja paikoin jopa poikkeuksellisen paljon lunta. Riippuen maakunnan alueesta, lunta on 10–30 senttimetriä enemmän kuin keskimääräisesti tähän aikaan vuodesta.

Varsinkin maakunnan itäosassa on mitattu huippulukemia. Juupajoen mittausasemalla lumensyvyys oli tiistaiaamun tilastoissa peräti 43 senttiä. Ilmatieteen laitoksen tilastoissa vastaava määrä lunta samalla päivämäärällä on ollut viimeksi vuonna 1965. Samalla Pirkanmaa on Ilmatieteen laitoksen mukaan vahvasti jakautunut lumimäärissä: länsiosassa lumensyvyys on kivunnut vajaaseen 20 senttiin.

Ennuste tällä hetkellä on se, että vuosi päättyy lumisena kautta maakunnan, vaikka muutamat lauhat päivät saattavatkin pakkaslunta tiivistää ennen vuoden vaihdetta. Vielä on mahdotonta ennustaa, jatkuuko koko talvi samanlaisena. Ei olisi ollenkaan poikkeuksellista, että vuoden alkuun osuisi lauha jakso ja kaljamakeli.

Yhtä kaikki, teiden kunnossa pitäminen korostuu kelillä kuin kelillä. Teiden peruskuntoon pitäisi löytyä tarpeeksi määrärahaa jo ennen talven aiheuttamia ongelmia. Korjausvelka teillä Pirkanmaalla on laajaa. Hyvässä kunnossa olevat tiet on myös helpompi hoitaa, kun sää vaihtelee.