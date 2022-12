Unkaria ja Turkkia odotellessa on tehty tärkeitä varautumisen lisähankintoja.

Puolustusministeriö päätti viime perjantaina ostaa yli 220 miljoonan euron arvosta israelilaisia ohjuksia niin maa- kuin merivoimillekin. Näillä pystytään torjumaan muun muassa panssareita ja aluksia.

Samaan valmistajamaahan luotetaan myös vielä suuremmassa asekaupassa, sillä Suomi aikoo lyödä ensi vuoden alkupuolella lukkoon useiden satojen miljoonien ohjuskaupan. Hankinta paikkaa merkittävän vajeen, sillä meiltä puuttuu korkealle yltävä ilmatorjunnan ohjusjärjestelmä.

Aseiden tarpeellisuus on paljastunut Ukrainaa runtelevassa sodassa, jossa häikäilemätön Venäjä on keskittynyt talven alla tuhoamaan voimalaitoksia ja muuta energiajärjestelmää, kun ei ole sotilaallisesti muuhun pystynyt. Infraansa kohdistuvaa uhkaa Suomenkin pitää kyetä torjumaan.

Emme ole siis odottaneet tumput suorina, että turvallisuuspolitiikan tärkeä kulmakivi eli Nato-jäsenyys on lopullisesti varmistunut. Suurten jäsenmaiden tukeva selkänoja Suomella jo on, mutta Turkin puoltoa saadaan näköjään odottaa maan ensi kesäkuun vaaleihin asti.

Toinen vitkastelija eli Unkari on ilmoittanut ratifioivansa jäsenyyden helmikuun alussa, mutta tilannetta voi mutkistaa riita EU:n 13 miljardin euron tuen jäädyttämisestä. Maa jopa jäädytti itse EU:n 18 miljardin euron tukipaketin Ukrainalle, mikä oli tekona pöyristyttävä.

Venäjän uhan alla Suomi on varautunut sotilaallisesti ja tehostanut huoltovarmuutta. Viimeksi maanantaina Huoltovarmuuskeskus kertoi hankkivansa viljaa varmuusvarastoihin niin, että laareissa on häiriöiden ja poikkeusolojen varalta noin 8,5 kuukauden normaalikulutusta vastaava määrä. Tähän asti tarpeelliseksi määräksi on katsottu 6 kuukauden kulutus.

Energiahuoltoa varmistaa esimerkiksi tällä viikolla Inkooseen saapuva lng-terminaalialus, joka hankittiin 10 vuoden vuokrasopimuksella Venäjän kaasuhanojen sulkeuduttua. Epävarmana aikana alus on arvokas jo varastonakin, sillä maakaasun käyttö ei etenkään talven aikana lopu: esimerkiksi Tampereen sähkölaitos polttaa parhaillaan maakaasua.

Fossiilisista polttoaineista ei päästä sähkön ja lämmön tuotannossa eroon laajemminkaan. Sähkön riittämiseksi on suuremman kokoluokan laitoksista pitänyt ottaa marraskuussa käyttöön Suomen ainoa kivihiilivoimalakin, Fortumin Meri-Porin 560 megawatin varavoimala. Sen teho on noin kolmasosa Olkiluodon viivästyvän 3. reaktorin täyskapasiteetista, jonka varaan energiahuollosta vastaavat eivät voi tänä talvena laskea mitään.