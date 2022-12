Elinkustannusindeksiin sidottuihin tonttivuokriin on tulossa mojova korotus.

Omakotikauppa on hyytymässä. Korona-ajan huippuvuosien jälkeen on odotettavissa 30 prosentin lasku pientalokaupoissa (AL 9.12.).

Pirkanmaalla tonttihakijoiden määrä suosituille omakotialueille on puolittunut. Silti jokaiselle tontille löytyy vielä ottaja suosituissa Tampereen ympäryskunnissa. Voidaan kuitenkin sanoa, että omakotibuumin kuumin vaihe on ohi ja tilanne on normalisoitumassa koronaa edeltävälle tasolle. On mahdollista, että tästäkin tasosta mennään alaspäin. Omakotitalon rakentaminen ei ole tällä hetkellä jokaisen nuoren perheen unelma. Monella ei myöskään ole varaa.

Rakentamisen ja elämisen kustannukset ovat nousseet monta kautta todella nopeasti. Rakennusmateriaalien hinnat ovat nousseet vielä tänä vuonna 6 prosenttia korona-ajan rakennusbuumista, sähkön hinta on ennennäkemättömän korkealla ja korot nousevat normaalitasoille. Nämä kaikki ovat juuri nyt rakentamista vastaan. Lisäksi yksi ajankohtainen muutos ei ole vielä noussut julkisuudessa voimakkaasti esille. Uusiin, elinkustannusindeksiin sidottuihin tonttivuokriin, on tulossa mojova korotus vuodenvaihteessa.

Pitkällä aikavälillä vuokratontilla asuminen on ollut edullista, mutta nyt inflaatiopiikki tasaa tätä kehitystä. Vuodenvaihteessa monelle on tällä inflaatiovauhdilla luvassa lähes 10 prosentin korotus tonttivuokraan. Asia koskee vuokratontilla olevia omakotitaloja, mutta myös taloyhtiöitä.

Tämä osuu moneen talonomistajaan ja rakentajaan, koska yhä useampi on viime vuosina halunnut vuokratontin. Pirkanmaalla esimerkiksi Nokian Harjuniityssä tänä vuonna luovutetuista 45 tontista ainoastaan kaksi myytiin. Pirkkalassa tonteista noin 70 prosenttia vuokrattiin.

Omassa talossa asuminen on kallistunut reippaasti tämän vuoden aikana, silti ajassa voi olla myös toivoa rakentajalle. Jos kukkaro kestää, nyt voi olla hyvä aika rakentaa, kun markkina on viilenemässä. Ammattilaisia on saatavilla ja suurin pula materiaaleista on hellittämässä. On mahdollista, että esimerkiksi projektit eivät veny ajallisesti niin kuin kuumimman rakennusbuumin aikana. Tämä voi myös säästää kustannuksia merkittävästi.

Erikoinen aika ja hintapiikki saavat kysymään, että kenellä on varaa rakentaa kasvavalla kaupunkiseudulla. Myös tavallisten ihmisten mahdollisuudesta rakentaa täytyy pitää huolta.