Koronarokotteet on kohdistettava oikein: Perusterveiden lisärokottaminen ei juuri helpottaisi terveydenhuollon kuormaa

Perusterveiden lisärokottaminen ei juurikaan helpottaisi terveydenhuollon kuormaa.

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen otti viime viikolla Aamulehdessä voimakkaasti kantaa siihen, miten koronarokotuksista on viime viikkoina Suomessa puhuttu. Syrjäsen mielestä on ajauduttu väärille urille, kun on puhuttu terveiden, alle 60-vuotiaiden kansalaisten neljänsistä rokotuksista (AL 9.12.)

Marraskuun alussa perhe- ja peruspalveluministerin Krista Kiurun (sd.) johtama koronaministerityöryhmä linjasi, että kunnat voivat itse päättää, mille henkilöryhmille tehosteannoksia tarjotaan. Rokotteita voidaan Kiurun mielestä tarjota myös perusterveille työikäisille. Kunnat ja hyvinvointialueet voivat itse päättää, noudattavatko ne Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksia. (AL 9.11.)

Marraskuun lopulla pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi Yleisradion pääministerin haastattelutunnilla, että hän ”ei ymmärrä, mikä siinä rokottamisessa oikein on ongelmana. Piikki pitäisi antaa kaikille jotka haluavat”. (AL 27.11.).

On perin omituista, että korkeassa asemassa olevat poliitikot antavat lausuntoja, joissa kehotetaan olemaan kuuntelematta maan johtavien rokotetuntijoiden, epidemiologien ja terveydenhuollon ammattilaisten asiantuntemusta.

Totta on, että koronavirusta kiertää nyt väestössä erittäin paljon, myös Pirkanmaalla. Siitä kertovat muun muassa Tampereen Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon koronaviruksen geeniperimämittaukset. Määrä on ollut nousussa syyskuusta lähtien.

Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa oli viime viikolla hoidossa 32 koronan takia sairaalaan joutunutta potilasta. Hoidossa oli lähinnä yli 65-vuotiaita ja riskiryhmäläisiä, joilla rokotuksia on liian vähän tai ei lainkaan. Esimerkiksi Taysissa ei ollut hoidossa ainuttakaan alle 60-vuotiasta perustervettä kolmasti rokotettua kansalaista.

Syrjäsen mielestä nyt olisi tärkeintä rokottaa nimenomaan niitä, joille tehosterokotetta tai neljättä rokoteannosta on suositeltu sekä niitä, joilla ei ole vielä ainuttakaan rokotetta. Se on paras tapa pitää sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä aisoissa. Terveiden työikäisten tehosterokottaminen ei terveydenhuollon kuormittumista helpota, sillä täysi rokotesarja suojaa yhä hyvin vakavalta taudilta.

Taysissa on tehty erinomaista työtä koko koronapandemian ajan. Siellä tiedetään, mistä puhutaan. Onkin syytä luottaa enemmän terveydenhuollon ammattilaisten kuin poliitikkojen sanomisiin.