Valtiovarainministeriön hyytävä arvio on poliitikoille herätys

Valtiovarainministeriö vaatii menoleikkauksia, veronkiristyksiä ja uudistuksia.

Suomen julkista taloutta on vahvistettava peräti kuudella miljardilla eurolla ensi vaalikaudella ja lisäksi kolmen miljardin euron edestä sitä seuraavalla vaalikaudella. Tämä tasapainottaisi julkisen talouden. Näin arvioi valtiovarainministeriö torstaina julkaistussa virkamiespuheenvuorossa.

Arvio on hurja, mutta kertoo koruttomasti julkisen talouden tilasta. Puheenvuoro on selvä viesti poliitikoille ja erityisesti hallituspuolueille.

Ministeriön mukaan tarvitaan menoleikkauksia, veronkiristyksiä ja rakenteellisia uudistuksia. Ilman nopeita toimia riskinä on julkisen talouden umpikuja.

Valtion ensi vuoden talousarvio on noin kahdeksan miljardia euroa alijäämäinen. Korkojen nousu kasvattaa paisuneesta valtionvelasta aiheutuvia menoja. Palvelujen tarve vain kasvaa väestön ikääntymisen takia. Bruttokansantuote on kehittynyt nihkeästi noin 15 vuoden ajan, talouskehitys ei näytä lupaavalta.

Julkisen talouden tasapainottaminen on yksi kevään eduskuntavaalien isoista teemoista. Nykyistä hallitusta on syytetty syystäkin holtittomasta taloudenpidosta, vaikka velkaantuminen on ollut osin perusteltua esimerkiksi koronapandemian, Ukrainan sodan ja energiakriisin takia.

Julkisen talouden tasapainottaminen tuntuu väistämättä suomalaisten arjessa ja heikentää monien hyvinvointia lyhyellä aikavälillä. Moni on jo nyt joutunut tinkimään elintasostaan muun muassa ruuan, polttoaineiden ja sähkön hintojen sekä korkojen nousun takia. Pitkällä aikavälillä hyvinvointi edellyttää julkisen talouden tulojen ja menojen tasapainoa.

Ministeriön puheenvuoro ei sisällä yksityiskohtaista listaa toimista, jolla julkista taloutta vahvistetaan. Ministeriö antaa poliitikoille joitakin suosituksia. Ministeriö ei esimerkiksi kiristäisi työn verotusta. Suositukseen on helppo yhtyä. Työn verottaminen entistä ankarammin uhkaisi vähentää työn tekemistä. Keskusteluun nousee varmasti myös työttömyysturvan uudistaminen.

Tällä hetkellä kannatusmittausten kärjessä on kokoomus, joka tasapainottaisi julkista taloutta noin miljardi euroa vuodessa kahdeksan vuoden ajan. Vauhti olisi hitaampi kuin valtiovarainministeriöllä. Kokoomuksen ykköshaastaja sdp tiedostaa tasapainotustarpeen, mutta ei halua hillitä valtion velkaantumista kokoomuksen mallin mukaan. Valitaan seuraavaan hallitukseen ketä tahansa, sillä on edessään isoja päätöksiä ja vaikeita valintoja.