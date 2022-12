Suomi osoitti hämmästyttävää reagointinopeutta – tämäkin on itsenäisyyden mitta

Kansakunnan historiassa vuosi on lyhyt aika, mutta harvoin Suomen lähihistoriassa on tehty niin merkittäviä päätöksiä niin nopeasti kuin menneenä vuonna.

Viime itsenäisyyspäivänä emme vielä tienneet, miten suuria mullistuksia Euroopassa tapahtuisi kolmen kuukauden kuluessa. Venäjän häikäilemätön hyökkäys Ukrainaan helmikuun 24. päivän aamuna sysäsi liikkeelle muutosten vyöryn.

Raskainta hintaa sodasta ovat kantaneet ukrainalaiset. Venäjän raakalaismaiset teot ovat olleet ja ovat yhä jokapäiväistä sotauutisten virtaa. Ukrainalaisten inhimillinen hätä on sanoin kuvaamattoman surullista katsottavaa.

Venäjän aloittama sota herätti ennen kaikkea Euroopan ja sen osan maailmaa, joka nojaa demokraattisiin arvoihin. Aiemmin oli uskottu, että Venäjän sitominen entistä tiiviimpään taloudelliseen yhteistyöhön poistaisi sodanuhkaa Euroopasta.

Toisi kävi. Venäjän presidentti Vladimir Putin näytti, että sota on hänelle hyvin luontainen tapa ajaa omaa etuaan.

Suomalaiset ovat arvostaneet omaa itsenäisyyttään todella korkealle läpi vuosikymmenten. Viime kevät antoi arvostuksen vahvuudesta selkeän signaalin. Ei ehtinyt ensimmäisten venäläistykkien savu juuri hälvetä ilmasta, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli jo Washingtonissa tapaamassa Yhdysvaltain presidenttiä Joe Bideniä.

Suomi haki Ruotsin kanssa Naton jäsenyyttä toukokuussa. Vaikka jäsenyyden lopullinen sinetti puuttuu, Suomi on jo vahvasti uudessa leirissä.

Prosessilla on ollut koko ajan kansan vankkumaton tuki. Tuoreen Maanpuolustuskeskuksen suunnittelukunnan (MTS) haastattelututkimuksen mukaan kahdeksan kymmenestä katsoo, että Nato on eniten Suomen turvallisuutta lisäävä taho. Vuosi sitten näin ajatteli kolmannes. Muutos on pysäyttävä.

Samalla se on suuri osoitus kansan yhtenäisyydestä. Myös luottamus omaan puolustukseen ja asevelvollisuusjärjestelmään on lujaa.

Terveestä yhteiskunnasta kertoo sekin, että kansalaiset ovat päätöksissään hyvin käytännön läheisiä ja kiihkottomia. Nationalismin merkkejä ei meillä ole ollut onneksi laajemmin näkyvissä. Tällä linjalle on järkevää rakentaa tulevaisuutta.

Nyt jos koskaan on oikea hetki pysähtyä juhlistamaan itsenäisyyden tärkeyttä. Jokainen voi tehdä sen omalla tyylillään.

Hyvää itsenäisyyspäivää!