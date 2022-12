Sähkön hinta on sään armoilla

Kylmän vuodenajan ensimmäiset isot sähkölaskut ovat tulleet, eikä helpotusta ole juuri luvassa.

”Energiasää on huono, sillä tuuli on heikkoa ja sää on jonkin verran tavanomaista kylmempää”. Näin kuuluu Ilmatieteen laitoksen tuorein energiasääennuste viime torstailta. Seuraava päivitys saadaan tänään maanantaina.

Ilmatieteen laitos aloitti uuden energiasääennusteen julkaisemisen marraskuussa. Ennusteessa arvioidaan säätilan vaikutusta energian tuotantoon ja kulutukseen. Hyvä energiasää tarkoittaa, että sääolosuhteet ovat Suomessa suotuisat energian tuotannolle ja matalalle sähkönhinnalle. Vaikka Ilmatieteen laitos ei suoraan arvioikaan sähkön hintaa, yhteys sään ja sähkön kulutuksen ja hinnan välillä on selvä.

”Näillä säillä yksi aste lisää pakkasta aiheuttaa valtakunnallisesti noin sadan megawatin kasvun sähkön päiväkulutukseen. Tosipakkasilla, eli noin –15–20 asteen lämpötiloissa, yhden lisäasteen vaikutus on jo 150 megawattia”, sanoi Fingridin markkinakehityspäällikkö Juha Hiekkala Aamulehden haastattelussa marraskuussa.

Tällä hetkellä Suomen sähköntuotanto on hyvin riippuvaista säästä. Pörssisähköä ostavat asiakkaat ovat viime kuukausina saaneet ajoittain nauttia ajoittain melkein ilmaisesta tai jopa hinnaltaan negatiivisesta energiasta.

Marraskuussa säässä tapahtui kuitenkin käänne ja viime viikot ovat olleet etenkin Länsi-Suomen tuulivoima-alueilla hyvin vähätuulisia. Se on johtanut hyvin niukkaan tuulivoiman tuotantoon. Kun vielä Olkiluoto 3:n käyttöönotto on viivästynyt, seurauksena pörssisähkön hinta on ollut jo pitkään korkealla.

Näyttää vahvasti siltä, ettei Suomen sähköjärjestelmä pysty nykyisellään vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin. Osa kuluttajista ja myös sähköä käyttävät yritykset kantavat siitä nyt raskasta taloudellista taakkaa.

Kun viime vuosina on puhuttu sähköjärjestelmän säävarmuudesta, se on tarkoittanut sähkökaapeleiden kaivamista maahan myrskytuhoilta suojaan. Se on kuitenkin vain osa kokonaisuutta. Maakaapeleista ei ole apua, jos tuotantoa on liian vähän.

Suomessa ei toistaiseksi olla käynnistetty perusteellista keskustelua siitä, millainen kokonaisuus erilaisia tuotantomuotoja tarvitaan, jotta sähköä riittää tulevaisuudessa jokaisena vuodenaikana. Tuuli- ja aurinkoenergia esimerkiksi ovat erinomainen osa kokonaisuutta, mutta kuten viime viikkoina on nähty, niiden varaan järjestelmää ei voida perustaa.

Tällä hetkellä sopivan napakka tuuli on kohtuullisia sähkölaskuja toivovan kuluttajan paras ystävä. Se tarkoittaa, että energiasään tarkkailu on todennäköisesti tullut jäädäkseen.