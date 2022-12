Aamulehden Valo-palkintojen saajissa yhdistyy historia, osaaminen ja uudistuminen.

Aamulehti jakoi Valo-palkinnot toista kertaa ja tällä tavoin juhlistaa syntymäpäiväänsä tänään. Kaikki palkinnon saajat ovat kirkkaita esimerkkejä siitä millaista osaamista Pirkanmaalla on juuri nyt. Se on esimerkiksi maailmanluokan teknologista ja lääketieteellistä osaamista sekä urheilun ja kulttuurin huippuelämyksiä.

Kaikilla palkituilla on tällä kertaa voimallinen historiallinen tausta. Laukon kartano on Pirkanmaan ja Suomen varhaishistorian kannalta hyvin merkityksellinen paikka. Laukon mailla on viritelty Pirkanmaan ensimmäisiä asumuksia, kirjoitettu Kalevalaa ja nähty sisällissodan kauhu. Syvä historia kietoo Laukon tarinan tähän päivään modernina lähimatkailun kohteena. Kartanonomistaja Liisa Lagerstamista on tullut uuden Laukon tarinankertoja.

Sandvik on kansainvälinen kaivosalan suuryhtiö, mutta sen Tampereen yksikkö on osa kaupungin pitkää ja maineikasta teollisuushistoriaa. Vanhan Tampellan parhaat osat ovat nyt Tampereen Sandvikin menestyksen kivijalkoina.

Tamperelaisen kiekkoilmiön taustalla on pitkä Suomen kiekkoilun historian jatkumo Näsijärven jäältä Nokia-areenaan. Uudistettuna ja uusissa puitteissa kiekko elää juuri nyt kaikkien aikojen kirkkainta loistoaan. Ilmiössä on paljon perinteitä, mutta myös paljon täysin uutta. Ilves ja Tappara ovat uudistaneet paikalliskamppailun Suomen parhaaksi urheilun ottelutapahtumaksi.

Tekonivelsairaala Coxan avajaisia vietettiin 20 vuotta sitten syyskuussa. Sen jälkeen se on ollut ammattimaisen, tehokkaan ja palvelevan modernin terveydenhuollon malliesimerkki. Coxan osaamisessa yhdistyy myös vahva yliopiston tausta ja tamperelainen huippututkimus. Keskittämällä osaamista Tampereelle Coxasta on saatu tuloksiltaan ja maineeltaan Suomen paras sairaala sekä erikoissairaanhoidon tutkimuksen kärkitekijä maailmanlaajuisesti.

SPR:n Kalkun logistiikkakeskuksesta lähtevät avustuslähetykset nopeasti maailmalle ja kotimaahan. Sodan aikana rakennettu patruunatehdas toimii nyt yhtenä Euroopan suurimpana avustusten logistiikkakeskuksena. Ammusten sijaan tila on täynnä tarvikkeita, joilla pelastetaan ihmishenkiä.

Aamulehti täyttää tänään 141 vuotta. Lehden tarina on samanlainen kuin kaikilla palkituilla. Vankka ja vaiherikas historia taustalla, mutta uutta opitaan ja uudistutaan jatkuvasti. Se tarkoittaa työn tekemistä Pirkanmaan parhaaksi joka päivä.