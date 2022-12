Vahvan Tampereen valtit ovat naapurit – tässä ehdotus kaikille Pirkanmaan kunnille

Tampereen kehyskunnat kasvavat hurjaa vauhtia, ja se kirittää myös Tamperetta.

Tampereen naapurikunnat kasvavat vauhdikkaasti asukasmääriltään kuluvan vuosikymmenen aikana ja samalla niiden alueita uudistetaan nopealla tahdilla. (Uutiset A8–10)

Koko Tampereen seudun menestyksen avain on nimenomaan se, että kehyskunnat ovat vahvoja, vetovoimaisia ja elinvoimaisia. Päätöksenteon sujuminen on tärkeää ja se, että valmius ja uskallus investoida ovat kunnan kehityksen ytimessä. Suuren kuvan hahmottaminen ja luottamus tulevaan on pidettävä kirkkaana mielessä. Näin Tamperekin on toiminut ja nyt se kantaa laajasti hedelmää. Vahva Tampere ja vahvat kehyskunnat koko maakuntaa unohtamatta tuovat hyvinvointia.

Yksi kuntien tärkeimmistä vetovoimatekijöistä on monipuolinen asuntotuotanto. Samaan aikaan, kun asukasmäärät kasvavat, tarve erilaisille asumismuodoille korostuu. Tiivis rakentaminen herättää usein keskustelua, mutta monessa tapauksessa se on perusteltua. Järkevät valinnat esimerkiksi kerrostalojen kerrosmäärissä ovat paitsi kustannustehokkaita, myös ekologisia.

Kun tilaa käytetään järkevästi, olemassa olevaa infraa pystytään hyödyntämään, joukkoliikenteen suunnittelu ja liikkuminen ympäristöä ajatellen helpottuu eikä luonnontilaisia alueita ole pakko suunnitella rakennettavaksi. Toki, kuten kunnat tekevätkin, iso kuva keskustojen yleisilmeestä on järkevää pitää mielessä. Pikkukaupunkimaisesta miljööstä lienee turhaa koittaa väkisin metropolimaista siluettia. Suurkaupungin roolin hoitaa luontevasti Tampere myös arkkitehtonisesti. Asumisvalinnoissa korostuu kokonaiskuva kohdekunnasta, sen palveluista ja tahtotilasta. Parhaita puolia kannattaa siis korostaa, mutta uskaliaisuutta ei pidä kokonaan karttaa. Muun muassa Pirkkalan räväyttävä kunnantalo on hyvä esimerkki tästä.

Kun ikärakenne kunnissa muuttuu, päättäjien on pystyttävä vastaamaan siihen, ja samalla pohtia uusien asukkaiden houkuttelemista. Yhtälö ei ole helppo. Se vaatii perehtymistä ja valmiutta tehdä myös kompromisseja. Pahin kehityksen tiellä oleva este olisi umpikuja. Avoin ja rakentava keskustelu siivittää kehittyvää Pirkanmaata.

Tampereen kehyskuntien ulkopuolella olevia kuntia on seurattava tarkkaan. Esimerkiksi Vesilahti on uusien muuttajien suosiossa. Kuntien kekseliäisyys houkuttelevuudessa voisikin olla yksi teema Pirkanmaan maakuntaohjelmassa, joka määritellään uusiksi vuoden 2026 alkuun. Miksi ei tehdä kyselyä, millä perusteilla ympäri Suomen muutettaisiin Pirkanmaan kuntiin? Tulokset olisivat mielenkiintoista luettavaa.