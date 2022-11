Helsingin areenan kohtalo olkoon varoittava esimerkki Tampereen kaupungille.

Aamulehden uutinen paljasti tiistaina (AL 29.11.), että Nokia-areenan osakassopimuksen mukaan halliyhtiön osakkaiden tavoitteena on myydä yhtiö mahdollisimman hyvällä tuotolla, kun aika on sopiva.

Tieto on tarpeellinen muistutus siitä, etteivät areenan rakentamisen mahdollistaneet yhtiöt SRV, OP-ryhmä, Ilmarinen ja Lähi-Tapiola ole olleet liikkeellä hyväntekeväisyydestä, vaan terveesti ja kirkkaasti liiketoimintamielessä. Sijoitukselle on laskettu tuottoa ja se tarkoittaa osinkojen lisäksi arvonnousua ja mahdollista myyntivoittoa. On oikein ja luontevaa, että omistamisen tulevaisuudesta on näkemys.

Areenan, areenayhtiön ja sen asiakkaiden kannalta on ollut suuri helpotus, että ristiriitaisista ennakko-odotuksista huolimatta areenan toiminta on lähtenyt menestyksekkäästi käyntiin. Tiedot tulevien vuosien varaustilanteessa antavat odottaa, että menestys jatkuu myös tulevaisuudessa.

Tästä voi päätellä, että areenayhtiöön syntyy ja on jo syntynyt arvonnousua, jonka osakkaat jossain sopivassa vaiheessa ulosmittaavat. Milloin tämä niin sanottu exit tapahtuu, sitä ei pysty vielä kukaan ennustamaan.

Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee se, että Tampereen kaupungilla on areenayhtiöstä 40 prosentin vähemmistöosakkuus. Jos yhtiön muut osakkaat ovat halukkaita ottamaan yhtiöstä rahansa pois, mitä tekee kaupunki.

Se olisi luonteva hetki kaupungille irtaantua hankkeesta. Vaihtoehto on myös se, että se jää vähemmistöosakkaaksi ja huolehtii siinä asemassa kaupungin eduista.

On myös aika ajoin kysyttävä, onko kaupungin perusteltua olla mukana liiketoiminnassa, jota yksityiset yritykset harjoittaisivat ilmankin. Alkuvaiheessa kaupungin osallistuminen oli välttämätöntä, jotta Tampereen vetovoiman kannalta erittäin merkittävä hanke saatiin toteutumaan.

Olennainen kysymys on, millainen taho areenayhtiön mahdollinen uusi omistaja aikanaan olisi. Myyjä valitsee ostajan. Kaupunkilaisena voi toivoa, että ostaja olisi vakaa toimija ja kiinnostunut areenan kehittämisestä. Teknologisesti edistyneestä Nokia-areenasta voi saada kansainvälisesti ainutlaatuisen areenakonseptin, jota voi monistaa muualle maailmaan.

Vaikka areenan tulevaisuus näyttää nyt ruusuiselta, on otettava huomioon se, että Helsinki tuskin jää ikuisiksi ajoiksi ihailemaan vierestä, kun Tampere kerää valovoimaisimmat esiintyjät ja suurimman huomion.

Kilpailu parantaa koko Suomen houkuttelevuutta esiintymiskohteena eikä ole nollasummapeliä, mutta asetelma voi silti olla hyvin erilainen 5–10 vuoden päästä.