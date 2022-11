Hyvä strategia ei laskeudu taivaasta työntekijöiden pariin. Silti jalkautuksesta puhujia riittää.

Twitter: @tuulensuu

Yritysten ensi vuoden suunnitelmat ovat jo pitkällä ja lukusarjat enää viimeisiä sinettejä vaille valmiit. Vaikka näkymät voivat olla sumuiset, monenlaisia suunnitelmia on jälleen tehty, ja kohta vuorossa on jalkauttaminen.

Yrityksen visio on kuva tavoiteltavasta tulevaisuudesta ja strategia keinot, joilla tavoitteisiin päästään. Hyvä strategia on innostava, perustelee tarkoituksen ja näyttää suuntaa mutta jättää toteuttajalleen vapauden käyttää luovuuttaan ja yhteisölleen tilaa kasvaa matkan varrella. Hyvän strategian ohjaava ja voimaannuttava idea tunnetaan useissa yrityksissä hyvin, joten on syytä kysyä, miksi niin monessa paikassa edelleen puhutaan strategian jalkauttamisesta.

Pysähdytäänpä hetkeksi termin ääreen. On käytetty kuukausia ja kymmenien ellei satojen lahjakkaiden ihmisten työpanosta, osallistettu, kuunneltu kaikkia, muotoiltu ja laskettu taitavasti menestyksen suunta, joka on kunnianhimoinen mutta mahdollinen ja johon on mahdollisimman luontevaa sitoutua. Sen jälkeen tämän kaiken aloittamisesta käytetään ilmausta jalkauttaminen.

Jalkautumisen ensisijainen merkitys on komentaa sotilaat laskeutumaan ratsailta tai ajoneuvosta, lähinnä taistelujärjestykseen. Jalkauttaminen on jokaiselle kuulijalle aivan kelpo syy saman tyylilajin termein poistaa aseestaan varmistin.

Jalkauttaminen on toki vain halpa bisneshokema, jota tullaan käyttäneeksi sen suuremmin ajattelematta, mutta se myös pitää sisällään koko joukon merkityksiä, tarkoitti tai ei. Vahvin merkityksistä on se, että jalkauttaminen on teko, jossa käsketään muita mutta ei tehdä itse. Johto jalkauttaa, mutta jalkautujat tottelevat ja käyvät taistelut. Taisteluryhmitykseen asettuvan elinajanodote on tunnetusti eri luokkaa kuin kuin jalkauttajan.

Toinen voimakas strategian jalkauttamisen merkitys on, että on erikseen suunnitelma ja toteuttajat. Näin voi henkilötasolla toki olla, mutta ajatusmallina strategian voimakas erillisyys yrityksen muusta toiminnasta voi johtaa vaikkapa sellaiseen ajatukseen, että strategia on kaikilta osin aivan säkenöivän loistava ja takaa menestyksen, mutta henkilöstö nyt vain ei ole tarpeeksi kyvykäs sitä toteuttamaan.

Kovin sotaisat kielikuvat eivät muutenkaan kuulu kauaa enää edes urheiluohjelmiin. Panostamiset, taistelut, kuolemat ja hyökkäykset ovat monesti turhan aggressiivinen lisä muutenkin nykyään niin erikoisen maailman kielenkäytössä.

Mitä jalkauttamisen tilalle? Sitä mitä aivan käytännöllisesti tehdään: toimitaan yhdessä suunnitelmien mukaisesti ja otetaan strategia käyttöön.

Kirjoittaja on Aamulehden vastaava päätoimittaja.