Jos joku luuli, että koronan sysäämä huima etätyöskentelyn yleistyminen olisi vähentänyt oleellisesti junassa matkustamista, joutuu kyllä yllättymään melkoisesti.

Syksyn aikana Tampereen ja Helsingin väliä pendelöivien määrä on palautunut koronaa edeltävälle tasolle. Aamujuniin on vaikeaa saada lippua, jos sitä ei tilaa hyvissä ajoin. Pientä muutosta on havaittavissa siinä, että itse ruuhkavuorot eivät ole joka kerta niin täynnä kuin ennen koronaa.

Tosin nyt on menty vasta lyhyt hetki koronasulun jälkeistä aikaa. Ei ole oletettavaa, että matkustajamäärät alkaisivat vähentyä, pikemminkin päinvastoin.

VR:n omien tilastojen mukaan Tampereen rautatieaseman kokonaismatkustajamäärä oli lokakuussa 2019 noin 477 000 henkilöä, kun se tämän vuoden lokakuussa oli jo 550 000.

Tämä syksy on ollut jälleen yksi osoitus, että Tampereen ja Helsingin välille suunnitellun nopeamman ja sujuvamman junayhteyden tarve on suorastaan huutava. Emme saa jäädä odottelemaan suurnopeusjunan lopullista ratkaisua, vaan nykyradan peruskorjaus ja kohentaminen on aloitettava mahdollisimman pian.

Tosin sekään ei tuo pikaista ratkaisua. Tämän vuoksi on tehtävä samaan aikaan kaikkea muuta, jotka parantavat matkustusmukavuutta. Tampere on selkeästi Suomen toinen kasvukeskus, ja Helsinki-yhteyden tärkeys korostuu vuosi vuodelta.

Jo pelkästään päivittäin tai viikoittain töihin matkustavien joukko on huomattava. He toivovat ennen kaikkea, että juniin saataisiin katkeilematon nettiyhteys. Aamu- ja iltapäiväjunissa huomaa konkreettisesti, miksi. Yksi jos toinenkin on syventynyt läppäriinsä uumeniin, ja usein työasioissa.

Apuun tarvitaan VR:n lisäksi myös teleoperaattoreita. Nykytietojen mukaan yhteyksien pitäisi kohentua huomattavasti vuonna 2024.

Tukkoinen rata ei saa nousta Tampereen seudun ja sitä kautta koko Suomen kasvun esteeksi. Ihmisten ja tavaroiden on päästävä liikkumaan mutkattomasti. Ennen pitkää pääkaupunkiseutu ja Tampere ovat yhä selvemmin samaa työssäkäyntialuetta. Myös vapaa-ajan matkustaminen kasvaa vauhdilla. Tässäkin Tampere on ollut areenoineen ja tapahtumineen vahvasti saamapuolella.

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että juna houkuttaa ihmisiä entistä vahvemmin. Syitä on varmaan monia, muun muassa polttoaineiden kallistuminen ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen.

VR ei ole päässyt silti perisynnistään. Aikatauluissa pysyminen takkuaa edelleen.