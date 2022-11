Urheilun tulevaisuuden kannalta on ratkaisevaa miten urheilijat jatkossa toimivat.

Qatarin MM-kisoja on pelattu nyt viikko ja mitä on opittu. Ainakin se, että jalkapallo on maailman seuratuin laji, ja siitä ovat kiinnostuneet erilaisista arvopohjista ja yhteiskunnista tulevat ihmiset.

Urheiluun liittyvä vallankäyttö on tullut näkyväksi, kun maailmassa kuohuu. Venäjän hyökkäyssota viimeistään pudotti maskit myös urheiluväeltä.

Urheilu on kansainvälistä toimimista ja vaikuttamista. Sitä ovat käyttäneet hyväkseen myös autoritaaristen valtioiden johtajat, kun he ovat huomanneet, että huippu-urheilu on perso rahalle, eikä sen piirissä länsimaissakaan kysellä taustoista niin tarkasti kuin vaikkapa yritystoiminnassa.

Jalkapalloilun avulla voi päästä vaikuttamaan maailmanlaajuisesti. Sen varjolla voi jopa tehdä kovaa politiikkaa. Esimerkiksi Yle-areenassa katsottavissa oleva dokumentti nimeltään Qatarin kisojen lehmänkaupat (Qatargate: The secrets of the world cup) kertoo erikoisen tarinan kisojen taustoista. MM-kisavalintaan saattoi liittyä Ranskan silloisen presidentin Nicolas Sarkozyn paine saada myydyksi ranskalaisia Rafale-hävittäjiä mutta myös presidentin suosikkiseuran Paris Saint Germainin pelastaminen. Michel Platini suostuteltiin hankkimaan ratkaisevat äänet MM-valintaan, ja Sarkozyn ystävä sai myytyä miljoonatappiota tekevän pariisilaisseuran.

Sarkozyn tavoitteet kaupoista toteutuivat. Samalla Qatar sai arvokkaan lahjan. MM-kisat ovat sille globaali mainosikkuna. Lisäksi maailman parhaat jalkapalloilijat Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe on ostettu seurajoukkueensa kautta maan puhemiehiksi. Qatarin on helpompi edistää taloudellisia tavoitteitaan.

MM-kisat tekevät näkyväksi mekanismit, miten urheilun avulla voi vaikuttaa isosti. Kansainvälisen urheilun tulevaisuuden kannalta on ratkaisevaa, millaisten arvojen pohjalta toiminta järjestetään. Ovatko keskiössä ihmisten vapaus, reilu sopiminen ja rehti kilpailu vai kenties jotkin muut arvot.

Jalkapalloilun MM-kisoissa on yhä nähty, että itse urheilijat pysyvät hiljaa. On selvää, että myös urheilijoiden on aika ottaa kantaa millaisia arvoja he haluavat edustaa ja millaisen systeemin puitteissa he haluavat urheilla. Varsinkin maailman parhaat jalkapalloilijat pystyisivät tekemään valintoja ja vaikuttamaan, mihin suuntaan ja millä säännöillä urheilu ja yhteiskunta ympärillä kehittyvät.