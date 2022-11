Nuoren alttius rikolliselle polulle pitää tunnistaa jo ennen kuin ensimmäinen rikos on tehty

Rangaistuksia jaettaessa ollaan jo auttamattomasti liian myöhässä. Nuorten ongelmiin pitää puuttua jo ensioireista.

Nuorten tekemät vakavat rikokset ovat nostaneet päätään Tampereen katukuvassa. Ilmapiiri on väkivaltaistunut. Huolestuttavaa on, että vakavat väkivaltarikokset kohdistuvat yhä useammin myös sivullisiin.

Nuorten tekemissä rikoksissa motiivina on yleistynyt rikollisen elämäntavan ja katujengien ihannointi. Jengiytymiseen liittyy usein niin sanottu roadman-kulttuuri, jolla tarkoitetaan kalliin elämäntavan tavoittelua rikollisin keinoin. Kulttuuriin kuuluu esimerkiksi teräaseiden kantaminen mukana julkisilla paikoilla ja pahimmillaan ryöstöjä ja huumekauppaa.

Nuorten tekemiä rikoksia leimaavat myös uudet ikävät piirteet: uhrin nöyryyttäminen ja rikoksen kuvaaminen.

Tampereella ja Pirkanmaallakin on ryhmittymiä, joilla on katujengeille ominaisia piirteitä. Sisä-Suomen poliisin mukaan Tampereella on elokuun alusta lähtien tehty kaikkiaan 20 rikosilmoitusta katuryöstöistä.

Harva nuori päättää ryhtyä rikolliseksi. Taustalla on usein jo lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa alkaneita ongelmia, jotka voivat myös periytyä yli sukupolven. Rikollisiin tekoihin voivat ohjata myös kotoa, kaveriporukasta tai muusta lähipiiristä opitut käyttäytymismallit.

Nuorten rikoksia leimaavat usein seurausten ajattelemattomuus, impulsiivisuus, tunnetaitojen puutteet ja empatiakyvyttömyys.

Teoillaan nuoret hakevat hyväksyntää ja jännitystä. Kun hyväksyntää saa väärästä seurasta ja väärillä keinoilla, kierteestä on vaikea irtautua.

Nuoret haluavat tulla nähdyksi ja kuulluksi. Aikuisten tehtävänä on luoda nuorille turvallinen kasvuympäristö ja antaa aikaansa ja huomiotaan.

Nuorten ongelmiin pitää puuttua jo ensioireista. Ennaltaehkäisevään työhön tulee panostaa, sillä lapsen oireilu ja käytöshäiriöt voidaan usein todeta jo varhaiskasvatuksen ja alakoulun aikana. Tarvitaan laajaa yhteistyötä vanhempien, opettajien, terveyspalveluiden ja sosiaaliviranomaisten kesken. Nuoren koulunkäynti on turvattava ja matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluihin tulee päästä heti tarpeen vaatiessa.

Perussuomalaiset ehdottaa kriminaalipoliittisessa ohjelmassaan, että nuorten tekemiin rikoksiin pitäisi puuttua rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa alentamalla. Rangaistuksia jaettaessa ollaan kuitenkin jo auttamattomasti liian myöhässä.

Nuoren alttius rikolliselle polulle pitää pystyä tunnistamaan, jo ennen kuin ensimmäinen rikos on tehty.