Euroopan yhteinen hintakatto energiamarkkinoille kuulostaa hyvältä idealta, mutta pitää sisällään vielä monta avointa kysymystä.

Sitä mukaa kun ilmat ovat viilenneet, sähkömarkkina on alkanut käydä yhä ylikuumentuneempana. Se näkyy paitsi pörssisähkön asettumisena kalliimmalle tasolle, myös sähkönmyyjien pilviä hipovina hinnankorotuksina.

Vaikka vapaassa markkinataloudessa eletäänkin, tuntuvat sähkönmyyjien hurjat hinnankorotukset kohtuuttomilta. Siksi on ymmärrettävää, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto on alkanut vaatia sähköyhtiöiltä selityksiä korkeiksi kohonneisiin hintoihin (Suomen Kuvalehti 14.11.). Energiavirastossa on vireillä useita tutkintapyyntöjä liittyen sähkön myyntituotteen kohtuullisesta hinnasta. Myös pirkanmaalaisista sähkömyyjistä on valitettu Energiavirastoon (AL 18.11.).

Verottaja helpottaa kotitalouksien arkea tarjoamalla kotitalousvähennyksen kaltaisen verovähennyksen tammi-huhtikuussa suuria sähkölaskuja saaneille (AL 11.11.).

Verottajan helpotukset ja viranomaisten valvonta, jos se johtaa toimenpiteisiin, auttavat jonkin verran kuluttajia, mutta isommassa kuvassa ja pitempiaikaisten vaikutusten saavuttamiseksi vaaditaan toimia EU-tasolla. Edelleen suurin syy sähkön hintojen nousuun on maakaasun hinnan kohoaminen. Kaasun hinta hilaa pörssisähköä ylöspäin ja antaa sähkön myyjille syyn nostaa sopimushintojaan.

EU:n komissio esitti tämän viikon keskiviikkona ehdotuksen siitä, miten kaasun hintaa voisi suitsia. Komissio ehdottaa hintaleikkuria, joka leikkaa poikkeukselliset hintapiikit markkinoilta. Kyseessä on vasta komission ensimmäinen ehdotus, ja esimerkiksi tarkat rajat leikkautumiselle ja muille ehdoille ovat määrittelemättä.

Hintakaton ongelmaksi on mainittu sähköpula, kun tuottajat siirtyisivät markkinoille, joissa kattoa ei ole. Silloin todellisessa pulassa olisivat isot, kaasuriippuvaiset maat. Jotta myös kaasun tuottajat pysyisivät yhteistyöhaluisina, olisi katon yli menevä hinta arvatenkin kompensoitava jotenkin. Tässä suomalaisten poliitikkojen on oltava hereillä. Vaikka painimme yhteiseurooppalaisen ongelman kanssa, olisi silti kohtuutonta, että kompensoinnit maksettaisiin yhteisestä pussista samassa suhteessa vähän kaasusta riippuvaisten maiden, kuten Suomi, ja paljon kaasuriippuvaisten maiden kuten Saksa, Italia ja Ranska, kesken.

Hintakattoa on pilotoitu kansallisella tasolla. Espanja ja Portugali ottivat käyttöön maakaasun hintakaton jo kesällä. Tässä Iberian mallissa katon yli leikkautuva osa kompensoidaan valtion varoista kaasun tuottajille. On pohdittava myös sitä, kestäisikö Suomen julkinen talous tällaista järjestelyä, ja mitä loppujen lopuksi jäisi silloin kuluttajan sähkölaskun loppusummaksi. Toisaalta hintakatto vaikuttaisi nimenomaan pörssisähkön hintaan, jolloin perusteet muiden energiamuotojen tuottajien hinnankorotuksiin ainakin vähentyisivät.