Kaupungilla olisi hyvin varaa loppuvuodesta laskea bussi- ja ratikkalippujen hintoja.

Inflaatio eli kuluttajahintojen nousu kohosi lokakuussa Suomessa 8,3 prosenttiin. Syyskuussa inflaatio oli 8,1 prosenttia. Viimeksi näin korkeasta inflaatiosta kärsittiin yli neljäkymmentä vuotta sitten. Koko euroalueella inflaatio oli lokakuussa 10,7 prosenttia.

Suurimpana syynä inflaation kasvuun on energian hinnannousu, joka vaikuttaa käytännössä koko tuotantoketjuun alkutuotannosta, jalostuksesta ja kuljetuksesta lähtien. Energian hinnannousuun suurin syypää on Venäjän yksinvaltias Vladimir Putin ja hänen aloittamansa hyökkäyssota Ukrainassa, joka pani sekaisin paitsi energia- myös ruokamarkkinat.

Ukraina on tärkeä viljantuottaja maailmanmarkkinoilla ja sodan aiheuttamat pysähdykset ja epävarmuus Ukrainan viljanviennissä ovat nostaneet ruuanhintoja voimakkaasti. Suomessa elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat kallistuivat lokakuussa 15,7 prosenttia verrattuna vuodentakaisiin hintoihin.

Inflaatio on kuin vikuroiva hevonen. Kurissa pysyessään se on hyvä renki, jota ilman kansantaloudet eivät toimi kunnolla. Euroalueella tavoitteena on noin kahden prosentin inflaatio, josta ollaan nyt aivan liian kaukana.

Turhauttavinta inflaatiossa on se, että laukalle lähdettyään sen kuriin saaminen on todella vaikeaa ja hidasta. Keskuspankit nostavat viitekorkoja. Hallitusten kädet ovat sidotumpia. Esimerkiksi verojen korotus toki hillitsisi inflaatiota, mutta olisi talouden kuntoon saattamiselle vielä korkeaa inflaatiotakin pahempaa myrkkyä.

Jollakin tavalla korkean inflaation vaikutuksia on kansalaisille syytä kompensoida. Hallitus yrittää tätä talousarvioesityksessään vuodelle 2023 muun muassa määräaikaisella sähkövähennyksellä tuloveroon ja henkilökuljetusten arvonlisäveron laskemisella nollaan tammi-huhtikuulle 2023.

Yrittää voisivat kuntapäättäjätkin. Esimerkiksi Tampereen Sähkölaitos mitä todennäköisimmin saa loppuvuonna poikkeuksellisen muhkean voiton moninkertaistuneesta sähkön hinnasta. Kun omistaja Tampereen kaupunki ei kyennyt yhtiönsä hinnankorotuksia hillitsemään, olisi kohtuullista, että sähkölaitoksen kasvaneilla voitoilla kompensoitaisiin inflaation vaikutusta.

Tampere voisi esimerkiksi huomattavasti laskea Tampereen kaupunkiliikenteen lippujen hintoja. Toimi voisi olla väliaikainen henkilökuljetusten arvonlisäveron laskemisen tavoin. Joukkoliikenteen lipunhintojen lasku helpottaisi nopeasti kuluttajille polttoaineiden hinnannousun vaikutusta, laskisi liikenteen päästöjä ja samalla edistäisi vihreää siirtymää.