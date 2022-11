Puolan räjähdyksen syyllinen on päivänselvä

Przewodówiksin tapahtumat ovat osoitus siitä, miten sota voi laajeta silmänräpäyksessä.

Vaikka keskiviikkona selvisi Yhdysvaltojen tiedustelun mukaan, että Nato-maa Puolan maaperään iskeytyi ukrainalainen ilmatorjuntaohjus, syyllinen iskun takana on kaikissa tilanteissa selvä: Venäjä.

Venäjä laukaisi tiistain aikana peräti 100 ohjusta Ukrainaan. Ukraina tekee kaikkensa torjuakseen ohjusten iskeytymistä maahan. Kuten 24. helmikuuta asti on nähty, Venäjä pommittaa summittaisesti kaikkea, niin energiasektoria kuin siviilikohteita, julmasti ja vailla mitään perustetta.

Przewodówiksin tapahtumat ovat osoitus siitä, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan voi laajentua sitä ympäröiviin maihin silmänräpäyksessä, oli kyse tahallisuudesta tai ei. On ollut vain ajan kysymys, milloin hyökkäyksestä aiheutuu lieveilmiöitä. Esimerkiksi venäläisten sotakaluston kunto on herättänyt kysymyksiä. Miten hyvin ohjattavia ohjukset ovat?

Vaikka nyt tapahtunut osoittautuu vahingoksi, on merkillepantavaa, että Venäjä iskee voimalla myös naapurivaltojen rajoilla. Voidaan vain arvuutella, mitä tapahtuisi, jos venäläisohjus osuisi Venäjältä laukaistuna Puolaan. Se tarkoittaisi suoraa iskua Nato-maahan, ja käynnistäisi todennäköisesti artikla viiden prosessin. Silloin hyökkäys yhteen Naton jäsenmaahan on hyökkäys koko Natoa vastaan.

Nyt selvitään todennäköisesti vain neljännen artiklan aktivoimisella. Se tarkoittaa sitä, että Naton jäsenmaat neuvottelevat keskenään aina, kun jonkun jäsenmaan alueellinen koskemattomuus, poliittinen itsenäisyys tai turvallisuus on uhattuna.

Suomi seuraa tilannetta tarkasti. Vaikka Suomella ei vielä päätäntävaltaa olekaan, se istuu Nato-kokouksissa tarkkailijajäsenenä. Presidentti Sauli Niinistö sanoi keskiviikkona, että sodassa sattuu sellaisiakin asioita, joita ei ole tarkoitettu. Kommentti alleviivaa sitä, miten tulenarka tilanne Euroopassa ja samalla koko länsiliittoumassa on.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kommentoi heti aikaisin aamulla, että sodan laajenemisen riski on olemassa koko ajan, ja että tällaisia iskuja voidaan käyttää myös tahallisesti. Nyt niin ei siis ollut.

Asiantuntijat totesivat yhdestä suusta keskiviikkona, että tapahtunut tuskin aiheuttaa nykyistä laajempaa konfliktia. Hyvä niin, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että Ukraina taistelee päivä toisensa jälkeen ilmaiskujen sateessa perusteetonta hyökkäystä vastaan. Talvikausi on alkanut ja laajoja alueita on kokonaan ilman sähköä Ukrainan eri osissa. Venäjä iskee brutaalisti siihen, mikä sattuu kansaan eniten. Ukrainan tuen on jatkuttava laajana.