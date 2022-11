Tuulivoimalla on pitkät ja laajat vaikutukset

Nokian Meloon rakennetaan Pohjanmaan rannikolta uusi voimajohto.

Tuulivoimasta on tullut paisuva tuotantokone, jolle on ominaista valtava volyymin vaihtelu. Viime viikonloppuna tuulisähköä tuotettiin parhaimmillaan yli 4 000 megawatin teholla, ja pörssisähkö oli käytännössä ilmaista. Tiistaina teho oli 1 000 megawatin kieppeillä – kilowattitunti maksoi parikymmentä senttiä.

Suomeen on rakenteilla tai suunnitteilla niin paljon kapasiteettia, ettei Fingridin kantaverkko riitä. Voimajohtoja pitää rakentaa tuhansia kilometrejä rannikolta ja pohjoisesta kohti etelän kuluttajia. Jo nyt Pohjanmaan voimalainvestointeja on jäissä, koska siirtokapasiteettia ei ole riittävästi.

Kapasiteettipula ei ole ainoa ongelma. Tuulivoimalla tuotetun sähkön siirto on teknisesti monimutkaisempaa kuin perinteisten voimalaitosten tuotannon. Jännitteen ylläpito on vaikeampaa eivätkä tuulivoimalat tuota tarvittavaa inertiaa, joka jarruttaa taajuuden vaihteluita. Näillä on merkitystä sähkönsiirron häiriöttömyyteen.

Pirkanmaalle uusia voimaloita on vireillä vajaa sata, mikä on vain reilu prosentti Suomen kaikista lähes 8 000 voimalahankkeesta. Täällä nähdään silti lähivuosina voimajohtotyömaa, kun Kristiinankaupungista rakennetaan uusi voimajohto Parkanon, Ikaalisten, Hämeenkyrön ja Ylöjärven kautta Nokian Meloon.

Kovien tuulten aikana sähköä ei kannattaisi tuottaa mihinkään verkkoon ilmaiseksi, mutta sitä saadaan varastoon tuottamalla tuulisähkön avulla vetyä. Esimerkiksi Kristiinankaupunkiin ja Kokkolaan on suunnitteilla suuret vetylaitokset, jotka voivat tuottaa myös metaania. Venäjän hyökkäyssota on lisännyt niiden kiinnostavuutta, sillä vetyä on valmistettu maakaasusta.

Tuulivoiman imagohyötyjä ja maisemahaittoja enemmän kuntapäättäjiä saattavat kiinnostaa verotulot. Verohallinnon mukaan tuuli- ja aurinkovoimalat tuottavat tänä vuonna 23 miljoonan euron kiinteistöverot.

Esimerkiksi Lapin eteläisin kunta Simo sai tämän vuoden kiinteistöveroihinsa yli puolen miljoonan euron lisäyksen 27 uuden tuulivoimalan ansiosta, yli 20 000 euroa voimalaa kohti. Ensi vuonna kunnan uusiksi muovautuvasta veropohjasta kolmasosa eli 2,3 miljoonaa euroa tulee kiinteistöveroista, ja siitä yli kaksi kolmasosaa tulee voimaloiden veroista. Ne pitävät kunnan talouden pystyssä.

Yhtiöt eivät joudu maksamaan kiinteistöveroa, jos ne rakentavat merituulivoimaa Suomen aluevesien sijaan talousvyöhykkeelle. Kiinnostus niihin on kasvanut: merelle suunnitelluista yli 1 000 voimalasta ja 13 000 megawatista valtaosa tulisi talousvesille. Merituulivoimaa on nyt suunnitteilla kahden Olkiluodon 3-reaktorin tehon verran enemmän kuin keväällä.