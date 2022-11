On aika aloittaa keskustelu, mitä menoja valtio karsii ja miten verotusta kehitetään.

Seuraaviin eduskuntavaaleihin on aikaa alle viisi kuukautta. Lähestyvät vaalit eivät näy vielä paljon julkisuudessa, sillä pöydällä on kasapäin ratkaistavia asioita, ajankohtaisimpina EU:n ennallistamisasetus, Venäjän hyökkäyssota, Suomen Nato-jäsenyys ja hyvinvointialueiden aloittaminen vuodenvaihteessa.

Pian on kuitenkin aloitettava keskustelu siitä, miten Suomen valtiontaloutta tasapainotetaan seuraavalla vaalikaudella eli vuosina 2023–2027. Tämä tulee ajankohtaiseksi ensi kesään mennessä, kävi vaaleissa miten tahansa ja riippumatta seuraavasta hallituspohjasta.

Poliitikot ovat tunnetusti varovaisia nimeämään tulevaisuuden säästökohteita vaalien lähestyessä. Olisi kuitenkin äänestäjien oikeusturvan kannalta tärkeää tietää etukäteen, mitä keinoja puolueet aikovat käyttää Suomen valtiontalouden pelastamiseksi, kestävyysvajeen ratkaisemiseksi ja huoltosuhteen korjaamiseksi.

Verotuksen pitkän tähtäimen tavoite pitää olla tuloverotuksen alentaminen, mutta veroalennusten lupaaminen on vastuutonta, jos ei pysty osoittamaan, miten niistä syntyvä vaje täytetään. Suorastaan haihattelua on uskotella äänestäjille, että talouskasvu ja siitä seuraava verotulojen lisääntyminen paikkaavat valtiontalouden tulopuolen aukot. Jos niin onnellisesti joskus kävisi, että Suomen talous kasvaisi ennusteita enemmän, sen ylijäämän voisi käyttää valtionvelan lyhentämiseen.

Kuten lähihistoria on osoittanut, tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa. Nykyisellä hallituskaudella turvallisuuden ja talouden perusteita on globaalisti heilutellut kaksi suurta kriisiä: ensin koronapandemia ja heti sen jälkeen Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä seurannut energiakriisi. Eikä tarvitse muistella viittätoista vuotta kauemmas, kun maailmantaloutta ravisteli finanssikriisi, jonka ei aluksi uskottu koskettavan Suomea mitenkään. Toisin kävi.

Poliitikoilla riittää ensi vaalikaudella haasteita vähintään yhtä paljon kuin kuluneen kolmen ja puolen vuoden aikana. Energiakriisi jatkuu jossakin muodossa kevään vaaleihin asti, Nato-jäsenyys ja kansainvälisen turvallisuuden järkkyminen vaikuttavat merkittävästi myös valtiontalouden haasteisiin ja seuraavat, vielä tuntemattomat kriisit odottavat jo nurkan takana. Samaan aikaan kotitaloudet painiskelevat korkeiden energianhintojen, inflaation ja koronnostojen viidakossa.

Tulevissa veroratkaisuissa viisaus löytyy perusasioista. Lähtökohtana tulee olla laaja veropohja. Loppu onkin sitten vaikeampaa, sillä veroratkaisut eivät saa hyydyttää kotimaista kysyntää eivätkä olla talouskasvun esteenä.