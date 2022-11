Maahanmuuttoa tulee lisätä, mutta paljon reserviä on kotimaassakin.

Suomessa ehti vuosien ajan kertyä hyviä kokemuksia ukrainalaisista kausityöntekijöistä etenkin maatiloilla. Suomeen tuli satoja työntekijöitä, pääasiassa nuoria miehiä. Useimmat olivat tottuneet jo kotimaassaan maatalouden töihin. He pääsivät Suomessa moninkertaisille tuloille kotimaahansa nähden.

Nyt Suomeen tulleet ja tulossa olevat ukrainalaiset ovat lähteneet toisesta syistä. He haluavat pysyä hengissä. Olisi itsekästä kuvitella, että usein pienten lasten kanssa Suomeen saapuvat naiset ensimmäiseksi alkaisivat täyttää työnhakukaavakkeita. Turha luulla, että heistä saa nopeaa apua pitkälti kotikutoiseen työvoimapulaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi työmarkkinaennusteessa, että ukrainalaisia tulee tilapäisen suojelun piiriin noin 48 000, ja työikäisiä heistä olisi 30 000. TEM:n mukaan on vaikea arvioida, miten iso osa päätyy työmarkkinoille, mutta ennuste on 5 000.

Tilapäisen suojelun päätöksen saa Maahanmuuttovirasto Migrin mukaan paljon helpommin kuin oleskeluluvan. Lupa mahdollistaa työnhaun. Byrokratiasta osa hoituu ripeästi, mutta Suomen tiukkoja kielitaitovaatimuksia on monen vaikea selvittää nopeasti.

Te-palveluihin rekisteröityy kuitenkin joka kuukausi noin 1 000 ukrainalaista, osa työttömiksi työnhakijoiksi. Ensi vuonna he saavat kotikuntaoikeuden, minkä jälkeen he näkyvät Tilastokeskuksen työvoimatilastoissa. Vielä ministeriölläkään ei ole käsitystä, miten ukrainalaiset ovat sijoittuneet tai pärjänneet työmarkkinoilla.

Ukrainalaisten ei voi kuitenkaan olettaa kääntävän Suomen huoltosuhdetta tai ratkaisevan työvoimapulaa, joka on julmettu. Yrityksistä 58 prosenttia ilmoittaa kärsivänsä hakijapulasta. TEM arvioi, että Suomessa on viimeisten 12 kuukauden aikana jäänyt syntymättä peräti 130 000 työsuhdetta vain siksi, ettei hakijoita ole. Määrästä lähes 60 prosenttia on sote- aloilla ja koulutuksessa.

Työmarkkinoilta poistuu enemmän tekijöitä kuin sinne tulee. Tämä ei ratkea pelkällä työperäisellä maahanmuutolla, muttei myöskään ilman sitä. Paljon olisi tiristettävissä kotimaisesta reservistä. TEM:n alivaltiosihteerin Elina Pylkkäsen mukaan työttömistä peräti 80 000 olisi pienellä lisäkoulutuksella saatavissa työmarkkinoille työvoimapulasta kärsiville aloille. Osa-aikatyötä tekee vastentahtoisesti noin 100 000, joten moni tekisi omasta tahdostaan enemmän töitä.

Toivoa kohdistetaan myös varttuneisiin, sillä Pylkkäsen mielestä 65–74-vuotiaita on alihyödynnetty työmarkkinoilla. Työtä tekevien iäkkäiden työntekijöiden osuus kasvaa enemmän kuin nuorempien ikäluokkien.