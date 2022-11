Verotietojen julkisuus torjuu veronkiertoa ja harmaata taloutta.

Keskiviikko 9. marraskuuta on taas se päivä, kun edellisen vuoden verotiedot tulevat julkisiksi. Tuhannet uteliaat silmät tarkastelevat, löytyykö suurituloisimpien listoilta naapureita, työkavereita tai muita tuttavia.

Tulotilastojen sijasta katsojan kannattaisi kiinnittää huomiota verosarakkeeseen. Verotietojen julkistaminen on yksi avoimen yhteiskuntamme ominaisuus. Julkiset verotiedot osoittavat, kuka kantaa minkäkin kokoisen taakan yhteiskuntamme pyörien pyörittämisessä. Lisäksi verotiedot torjuvat veronkiertoa, harmaata taloutta ja korruptiota.

Vaikka julkiset vero- ja tulotiedot herättävät kansalaisissa inhimillistä uteliaisuutta ja paikoin kenties kateuttakin, listoja kannattaisi katsoa pikemminkin siitä näkökulmasta, että suomalainen yhteiskunta tarjoaa eteville ja yritteliäille ihmisille mahdollisuuden menestyä. Demokratian ja yhteiskuntarauhan kannalta on arvokasta, ettei suurituloisimpien verotietoja salata.

Yhteiskunta pyörii verotulojen varassa, ja mitä enemmän maassa ja maakunnassa on taloudellista toimeliaisuutta, sitä paremmat edellytykset yhteiskunnalla on huolehtia tehtävistään. Mitä enemmän ihmisiä on töissä, sitä paremmin voi myös eläkejärjestelmämme.

Verotietoja voi siis tarkastella myös siitä näkökulmasta, kuinka hyvin alueemme voi taloudellisesti. Menestyvät yritykset maksavat parhaimmille ja tärkeimmille työntekijöilleen hyvin, onnistuneet yrityskaupat osoittavat, että paikallinen yrittäjä on onnistunut kasvattamaan yrityksensä arvoa ja todennäköisesti siinä samalla työllistämään useita ihmisiä vuosien, joissakin tapauksissa vuosikymmenten ajan.

Tässä valossa ei ole kannatettavaa, että verotietojen julkisuutta on pyritty rajoittamaan. Moni veronmaksaja haluaa piilottaa verotietonsa, ja verottaja on suhtautunut näihin pyyntöihin ymmärtäväisesti. Avoimuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että kaikki verotiedot pysyvät julkisina tulevaisuudessakin.

Muilla veronmaksajilla on oikeus tietää, ketkä yhteiskunnassamme käyttävät taloudellista valtaa. Siksi on tärkeää, että sekä yritysten että niiden tärkeimpien päättäjien tiedot, myös tulotiedot, ovat julkisia. Sama koskee julkisia päättäjiä kuten ministereitä, kansanedustajia, kaupunginjohtajia ja vaikkapa tulevien hyvinvointialueiden johtajia.

Ehkä jonakin päivänä pääsemme jopa tilanteeseen, jossa verovuoden suurimmat veronmaksajat ovat sankareita eivätkä kateuden ja kyräilyn kohteita.