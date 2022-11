Heijastimen tarve on talven pimeinä viikkoina todellinen

Suuri osa jalankulkijoiden kuolemaan johtaneista onnettomuuksista tapahtuu pimeällä.

Päivän valoisa aika lyhenee näinä päivinä monta minuuttia vuorokaudessa. Aamut valkenevat myöhään ja illat pimenevät nopeasti. Kun vielä marraskuun sateiden kastelema asfaltti imee lopunkin valon ja osa kunnista rajoittaa valaistusta säästääkseen energiaa, jalankulkijoiden on erittäin tärkeää huolehtia omasta näkyvyydestään.

Viime vuosina etenkin lenkkeilijät ovat innostuneet heijastinliiveistä ja -valjaista. Liikenneturvan mukaan ne ovatkin lajissaan hyvin tehokkaita, sillä liivi ja valjaat näkyvät joka suunnasta. Heijastimia kannattaa lisätä asuun siitäkin huolimatta, että vaatteissa olisi heijastavaa materiaalia. Tässä asiassa enempi on parempi.

Parannettavaa kuitenkin on. Etenkin kaupungin kaduilla moni näyttää kulkevan tummissa vaatteissa ilman minkäänlaisia heijastimia. Jalankulkijan näkökulmasta on joskus pimeässä vaikea muistaa, että vaikka auton valot on helppo nähdä, auton kuljettajan on huomattavasti vaikeampi havaita jalankulkijaa.

Liian moni jalankulkija vaarantaa turhaan oman turvallisuutensa ja kulkee pimeällä tummissa vaatteissa ilman heijastinta. Liikenneturvan mukaan esimerkiksi viime vuonna vain noin joka toinen käytti heijastinta. Kovin tyypillistä on, että vanhemmat kyllä huolehtivat lapsilleen heijastimet, mutta eivät itselleen.

Turvallisuuden lisäksi heijastin lisää myös mukavuutta. Esimerkiksi linja-auton kuljettaja havaitsee heijastimella sonnustautuneen ihmisen helposti, samoin autoilijat antavat varmemmin hyvissä ajoin tietä suojatiellä, kun näkevät jalan liikkuvat paremmin.

Erot ovat merkittäviä, sillä lähivaloilla ajava autoilija havaitsee ilman heijastinta liikkuvan henkilön vasta noin 50 metrin päästä, kun jalankulkijan heijastin voi näkyä jo 350 metrin etäisyydeltä.

Kaukovaloilla ajava autoilija näkee ilman heijastinta pimeällä tiellä kulkevan jalankulkijan noin 150 metrin etäisyydeltä, kun heijastinta tai heijastinliiviä käyttävä nähdään jopa yli 600 metrin päästä.

Heijastin on tärkeä iästä riippumatta kaikilla tielläliikkujilla, myös lemmikeillä. Se todella voi pelastaa hengen. Liikenneturvan mukaan esimerkiksi vuonna 2020 kaikista jalankulkijoiden kuolemantapauksista yli puolet sattui pimeällä tai pimeässä. Vuonna 2020 tutkijalautakunnat arvioivat, että heijastin olisi pelastanut kaksi pimeällä onnettomuuteen joutunutta jalankulkijaa kuolemalta.

Näinä viikkoina on siis jälleen syytä muistaa vanha viisaus, että heijastin on halpa henkivakuutus.