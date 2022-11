Pyhäinpäiväviikonloppuna Tampereen hotellit ovat lähes täynnä ja säpinää riittää.

Tampere tarjoaa kansainvälisiä huipputapahtumia nykyisin harva se päivä. Täällä saattaa peräkkäisinä päivinä vierailla Brad Pittin ja Nick Caven sekä Stingin kaltaisia supertähtiä. Pyhäinpäivän viikonloppuna Nokia-areenassa pelaa maailman paras jääkiekkojoukkue eli NHL-mestari Colorado Avalanche. Joukkueessa on useita maailma parhaita pelaajia. Nathan MacKinnon on yksi maailman parhaista hyökkääjistä, Cale Makar on kiekkomaailman paras puolustaja ja viime kevään NHL:n pudotuspelien arvokkain pelaaja. He ovat lajinsa supertähtiä, joita ei nähdä edes jääkiekon MM-kisoissa, koska silloin he ovat ratkaisemassa vielä kovempia pelejä NHL:ssä. Herkullista on, että he saavat vastaansa Tampereen tykin Patrik Laineen Columbus Blue Jacketsin.

Tampereen maine suomalaisten matkailukaupunkina on saamassa lisää kansainvälisiä sävyjä, kun kaupungissa nähdään maailman ehdottomia kärkiosaajia kulttuurin, taiteen ja urheilun aloilta.

Silmiinpistävää on, että tavallisesti hiljaisena pyhäinpäivän viikonloppuna Tampereen kaikki hotellit ovat lähes täynnä ja kaupungissa näkyy mukavasti kansainvälisiä turisteja jopa rapakon takaa.

On ilahduttavaa, että myös maailmantähdet ovat nauttineet Tampereen ja Suomen vapaasta sekä turvallisesta ilmapiiristä. Hyvä esimerkki oli, miten rennosti kiekkomaailman suurimmat tähdet saapuivat Tampereen rautatieasemalle intercity-junalla verkkarit jalassa. Vastaavanlainen esiintyminen ei ole nykyisissä urheilun rahasarjoissa kovin tavallista.

Tampereen hengessä on paljon sellaista, joka pitäisi muistaa monessa maailman kärkiliigassa, joista aitous ja rentous ovat katoamassa. On tullut tavaksi, että pelaajia suojellaan faneilta, mutta myös heiltä itseltään. Rahasarjojen julkisuuskuvaa valvotaan aina vain tarkemmin, jottei kukaan vaan sano tai tee mitään erikoista.

Pelaajille maksetaan miljoonia ja on ymmärrettävää, että heistä halutaan paras hyöty pelillisesti ja markkinoinnillisesti. Pahimmillaan se on kuitenkin karhunpalvelus kaikille, jos ympärillä oleva koneisto tekee urheilijoista hajuttomia ja mauttomia epäihmisiä.

Pelaajat verkkareissa Tampereen rautatieasemalla, Joe Sakic saunomassa Kaupinojalla ja Patrik Laine pelaamassa pleikkarilla ovat arkisia asioita. Kun suurimmatkin tähdet tuntuvat tavallisilta ja ovat samaistuttavissa, on se parasta markkinointia urheilulle.