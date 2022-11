Kaikkien tähän mennessä julkistamiensa lisäinvestointien jälkeenkin yhtiö tuottaa vähemmän renkaita kuin silloin, kun myytävä Pietarin tehdas pyöri täysillä.

Oradean pormestari Florin Birta antoi lausunnon, jonka olisi varmasti mielellään päässyt sanomaan kuka tahansa hänen suomalainen kollegansa: ”Suurin ulkomainen investointi vahvistaa kaupungin asemaa... alan ensimmäisenä hiilidioksidipäästöttömänä tehtaana se edistää kaupungin ja talouden kestävää kehitystä.”

Birtan, voittajan, haastattelu oli luettavissa kaupungin nettisivuilla sen jälkeen, kun Nokian Renkaat oli tiistaina julkistanut 650 miljoonan euron arvoisen tehdasinvestointinsa Luoteis-Romaniaan, Unkarin rajan tuntumaan.

Miksi Nokian Renkaat päätti investoida Venäjän opetusten jälkeen juuri Romaniaan ja Oradeaan, kun vaihtoehtoja oli toimitusjohtaja Jukka Moision mukaan yli 40? Romania on sekä EU- että Nato-maa, ja vajaan 200 000 asukkaan Oradea sijaitsee maan monikansallisessa länsiosassa hyvien liikenneyhteyksien äärellä.

Halvemmat logistiikkakulut ja nopeat yhteydet Keski-Euroopan markkinoille ovat tärkeät, sillä rengasyhtiön pitää löytää Venäjän ja osin myös Aasian markkinoille menneelle tuotannolleen uudet ostajat. Tähän asti Pohjoismaat ovat tuoneet 40 prosenttia liikevaihdosta ja muu Eurooppa 27 prosenttia, mutta jälkimmäistä on pakko saada kasvatettua uuden tehtaan käynnistyttyä.

Kuuden miljoonan henkilöauton renkaan tuotannon pitäisi käynnistyä jo reilun kahden vuoden kuluttua. Oradean tehtaan kapasiteettia on mahdollista vielä nostaa. Kaikkien tähän mennessä julkistamiensa lisäinvestointien jälkeenkin yhtiö tuottaa vähemmän renkaita kuin silloin, kun myytävä Pietarin tehdas pyöri täysillä.

Oradea on kuumien lähteiden aluetta. Höyryä riittää ja maalämpöön on investoitu. Tehtaasta pitäisi tulla hiilineutraali, mikä on nykyään suorastaan edellytys: kovin usein yritykset eivät markkinoi uusinvestointejaan jo valmistuessaan vanhanaikaisina.

Seutu on romanialaisittain vaurasta. Yksityinen sektori työllistää yli miljoona ihmistä, teollisuus ja rakennusala joka kolmannen. Korkeampaa koulutusta saa 16 oppilaitoksessa. Oradean omassa yliopistossa koulutetaan muun muassa insinöörejä.

Tehdas työllistää noin 500 ihmistä. Palkoilla ei elämöidä, sillä Romanian palkkataso on EU:n 3. huonoin. Minimipalkka on hiukan yli 500 euroa kuukaudessa. Teollisuuden työvoimakustannukset olivat viime vuonna 7,7 euroa tunnissa, mikä on noin neljäsosa EU-maiden keskiarvosta.

Maassa on aiemmin toiminut muun muassa matkapuhelimiakin valmistanut Nokia. Se avasi Clujin tehtaan vuonna 2008 ja sulki sen vuonna 2011.