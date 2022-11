Asuntomarkkinoilla on huolestuttavia merkkejä, mutta Tampereen vetovoima on kova

Tampereella tehdyt investoinnit kannattelevat nyt myös asuntomarkkinoita.

Suomi on vajoamassa taantumaan, kun korkoja on ollut pakko korottaa rajun inflaation hillitsemiseksi. Asuntomarkkinoiden tilanne on nyt mielenkiintoinen.

Ruotsissa kiinteistösijoitusyhtiöt ovat jo vaikeuksissa. Naapurissa asuntomarkkinat ovat kuitenkin velkavetoisemmat kuin Suomessa. Vaikka Suomessa asuntomarkkinoihin liittyy huolia, merkittävää kuplaa ei ole. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat Helsingissä heinä–syyskuussa 1,5 prosenttia edellisestä vuodesta ja 3,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Koko maassa hinnat nousivat heinä–syyskuussa 0,3 prosenttia vuodentakaisesta, mutta huhti–kesäkuuhun nähden ne painuivat 1,7 prosenttia. Tampereella ja muutamissa muissa isoissa kaupungeissa vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinä–syyskuussa edellisvuotta korkeammalla.

Uusien osakeasuntojen hinnat ovat Tilastokeskuksen mukaan yhä nousussa, vaikka kauppamäärät laskevat. On todennäköistä, että asuntokauppa hiipuu koronahuumasta suuressa osassa maata. Kiinteistöjä välittävän OP-Kodin mukaan omakotitalojen kauppamäärä on pudonnut vuoden 2018 tasolle. Tilastokeskuksen kuluttajienluottamus­tutkimuksen mukaan lokakuussa vain 11,8 prosenttia suomalaisista kuluttajista harkitsi asunnon ostamista.

12 kuukauden euribor on ollut vähintään 2,5 prosenttia lokakuun ensimmäisen viikon jälkeen. Kun korkokulut ja muutkin elinkustannukset kasvavat, asunnon ostaja ei välttämättä pysty ottamaan yhtä isoa lainaa kuin nollakorkojen aikana. 12 kuukauden euribor oli vuonna 2008 korkeimmillaan yli 5 prosenttia. Siihen on matkaa.

Uusi ilmiö on lämmitysmuodon merkityksen korostuminen asuntokaupoilla. Sähkölämmitteistä omakotitaloa voi olla vaikea saada kaupaksi. Maalämmöllä lämpenevät asunnot viedään paikoin käsistä.

Hoitovastikkeissa on nousupaine kaikenlaisissa taloyhtiöissä. Asuntosijoittajilla tuotot voivat laskea rajustikin, jos sijoitusasunto on ostettu velaksi ja hoitovastikkeet nousevat, mutta kohonneita kustannuksia ei voi täysin viedä vuokriin.

Tampereella asuntokauppa on käynyt kiivaasti, mutta nyt yhä useampi joutuu harkitsemaan asunnonvaihtoa uudelleen. Tampereella asunnot säilyttävät kuitenkin arvonsa. Väkiluku kasvaa, ja kaupungin vetovoimaa hehkutetaan ympäri maan. Raitiotien, Ranta-Tampellan, tornitalojen ja Nokia-areenan kaltaiset investoinnit tuottavat tulosta. Yliopistosta valmistuu osaajia. Tampereella asuntomarkkinoiden näkymä on vakaa – hyvä niin.