Euroopan keskuspankki on jo huolissaan taantumasta.

Euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkoaan torstaina 0,75 prosenttiyksikköä 1,5 prosenttiin. Se oli toinen iso koronnosto peräjälkeen, mutta jatkossa nostojen arvioidaan olevan hieman maltillisempia.

EKP:n haukkamaiset otteet ovat saaneet kiitosta ekonomisteilta, mutta tavalliset velalliset ovat hermostumassa nopeista liikkeistä. Puheenaihe sähkön hinnasta on siirtymästä korkokuluihin.

Keskuspankkia on jo syytetty siitä, että se ajaa euroalueen talouden täysillä päin seinää välittämättä taantumasta tai sen syvyydestä. Pankin toimenpiteitä on kritisoitu, koska korkojen nostaminen ei laske sähkön tai energian hintaa, kun inflaation juurisyy ei ole hillitön kulutus vaan energian ja materiaalien niukkuus. Lisäksi ne tahot, jotka tuottavat ja myyvät välttämättömyyshyödykkeitä eli sähköä, polttoaineita tai ruokaa ovat nostaneet omia marginaalejaan.

Keskuspankki pumppasi koko 2010-luvun halpaa rahaa markkinoille, eikä valtioita pakotettu rakenteellisiin uudistuksiin. Korona-aika huipensi elvytyksen.

EKP korjaa nyt vuosikymmenen epäonnistumistaan kovaan hintaan. Kovimpina maksajina toimivat suuren velkataakan nuoret lapsiperheet, joiden kaikki peruselämisen kulut nousevat samaan aikaan. Tämän ryhmän muu kuluttaminen vedetään lopullisesti nollaan koronnostoilla. 1990-luvun laman lapsista tulee nyt 2020-luvun taantuman aikuisia.

Korkojen nousu heijastelee myös valtion menoihin. Ensi vuonna Suomen valtionlainojen korkomenot nousevat yli 1,5 miljardia euroa. Lisälasku saattaa tulla maksuun myös toista kautta. Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich arvioi tuoreessa blogissaan, että keskuspankin massiivinen velkakirjasalkku voi tuottaa jopa 130 miljardia euroa tappiota vuodessa, jos korko nousee kolmeen prosenttiin.

Eurojärjestelmässä on 5000 miljardilla eurolla valtioiden velkakirjoja. Kun korot ovat nousseet, velkapapereiden arvo on romahtanut. Suomen pankki on osa eurojärjestelmää ja Suomen lainaomistukset ovat 70 miljardia euroa. Kolmen prosentin oletuksella tappiota tulee 2 miljardia vuodessa. Valtioille voi olla tulossa lisävastuita, jos myös keskuspankkia täytyy pääomittaa.

EKP viesti torstaina olevansa huolissaan euroalueen taantumasta, mutta toiminnallaan se on päättänyt ajaa alueen taantumaan. Vuodenvaihteen aikoihin näemme saako taantuma inflaation aisoihin ja miten koronnostojen käy.