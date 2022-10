Demokratia toimii kielen välityksellä, ja siksi kielenhuolto on elintärkeää

Ymmärrettävä kieli on toimivan valtion tärkeä edellytys. Suomessa kieltä vaalii Kotimaisten kielten keskus. Siitä ja yhteisestä suomen kielestä on pidettävä huolta.

Twitter: @tuulensuu

Kotimaisten kielten keskus Kotus saattaa opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotuksen mukaan jakautua virastoja uudistettaessa. Pilkkominen on ymmärrettävää sikäli, että esimerkiksi digitaalisten aineistojen säilyttäminen ja hallinta ovat vaikeita tai mahdottomia liian pienessä yksikössä. Skaalan edut tuntuvat.

Samalla on vaarana, että suomen kielen vaalimisen erityistehtävä alkaa näyttää pienemmältä. Näin ei saa käydä, vaan Kotuksen on pysyttävä pystyvänä, valppaana ja voimakkaana. Tämä vaatii voimavaroja eli rahaa ja ihmisiä.

Hyvän kielen rooli demokratiassa on elintärkeä. Kielen huoltamisessa on kaksi tehtävää. Toisaalta normien noudattamista on vahvistettava, jotta kieli säilyy ymmärrettävänä ja ilmaisuvoimaisena tilanteessa, jossa päivittäin luettavat tekstimme ovat yhä vähemmän laadukkaita yleiskielen näkökulmasta ja yhä enemmän epämuodollisia, kuten somekirjoituksia.

Neuvonnan ja ohjeiden tarve on huomattava. Kotuksen verkon ohjeluettelot ja sanakirjat ovat erinomainen ja vaikuttava kokoelma käytännön apua. Ne on säilytettävä, ja niitä on lisättävä ja vahvistettava.

Toisaalta kielen normeja pitää huoltaa ja uudistaa laadukkaasti. Jos virallinen kieli ei normeiltaan muutu kielen kehittyessä vaan erkanee kansan käyttämästä, sitä ei enää ymmärretä ja tulee yhä vaikeammaksi osallistua yhteiskunnan päätöksentekoon ja toimintaan. Pääsee syntymään erillinen parempi kieli ja paremman kielen eliittitaitajat.

Kielenhuolto on myös jatkuva lobbaustehtävä. Keskeinen hyvän kielen tehtävä on pitää viranomaisten toiminta ja viestintä kansalaisille ymmärrettävänä. Tämä ei ole valtion ja kuntien organisaatioille suinkaan mikään itsestäänselvyys kuten ei se ole yrityksillekään. Ilahduttavasti monet valtion virastot, kuten Kela ja Verohallinto, ovat tajunneet, miten hyödyllisiä ovat virastokielestä vapaat viestit. Työ ei kuitenkaan ole valmis.

Julkisen vallan tulee kertoa itsestään vailla kapulakieltä, ja tämän velvollisuuden kommunikointi virastoille on oma erityinen tehtävänsä, joka vaatii aikaa ja rahaa.

Helpoltakin kuulostavat asiat vaativat erityisosaamista. Esimerkiksi kelpaa tienimistön ylläpito. Uuden asuinalueen teiden ja katujen nimeäminen saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta: yhdyssanan jälkiosa katu, tie, kaari tai polku pitää valita tarkkaan kuvaavaksi, elävien ihmisten mukaan ei kannata nimetä, nimi ei saa toistua samalla seudulla, jotta pelastustoimi löytää perille, nimen pitää oikealla tavalla kuvata maastonmuotoa tai paikan historiallista luonnetta sekä sopia luonnikkaasti paikallisten suuhun. Ei olekaan niin yksinkertaista kunnan lautakunnalle.

Kirjoittaja on Aamulehden vastaava päätoimittaja.