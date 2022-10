Kunnanvaltuustojen kokoa ei kannata pienentää hätiköiden, mutta asiaa on syytä pohtia tulevaisuudessa.

Aamulehti

Kunta- ja aluejohtamisen professori Arto Haveri pohtii, pitäisikö kunnanvaltuustojen ja kunnanhallitusten kokoa pienentää, kun kuntien tehtävät vähenevät hyvinvointialueiden aloittaessa vuoden 2023 alussa.

Haveri on heittänyt radikaalisti ilmoille ehdotuksensa, että valtuutettujen määrän voisi jopa puolittaa. Nykyinen kuntalaki ei tätä mahdollista, mutta lakimuutos on mahdollinen, jos hallituksesta ja eduskunnasta löytyy riittävästi poliittista tahtoa ehdotuksen taakse.

Haverin ehdotus on kiinnostava ja perusteltu. Kuntien henkilöstömäärä tosiaan monin paikoin puolittuu, samoin budjetti, kun sosiaali- ja terveystoimi siirtyy vuodenvaihteessa hyvinvointialueiden hoidettavaksi.

Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että kuntapäättäjien työmäärä puolittuisi. Paikoin voi tapahtua päinvastoin, kun kunnat opettelevat elämään uudessa tilanteessa, jossa verotulot romahtavat, mutta vanhat velat jäävät hoidettavaksi.

Kuntavaltuustojen ja -hallitusten kokoa on tarkasteltava, mutta juuri tässä tilanteessa ei kannattaisi lähteä tekemään mitään hätiköityjä eikä varsinkaan kovin radikaaleja päätöksiä.

On totta, että kuntalaisten kiinnostus kunnallisiin luottamustehtäviin ei ole ainakaan kasvussa. Pienissä kunnissa voi olla jopa vaikeuksia löytää päättäviin tehtäviin kyvykkäitä ja innostuneita ihmisiä. Mikäli paikkoja olisi vähemmän tarjolla, kilpailun kautta tehtäviin seuloutuisivat kyvykkäimmät ja halukkaimmat.

Toisaalta on tärkeätä, että kunnan luottamustehtävissä on edustettuina monipuolinen asiantuntemus ja lavea edustus kunnan eri osista sekä riittävä sukupuoli- ja ikäjakauma. Edustuksellisen demokratian toimivuuden edellytys myös on, ettei valta keskity liikaa suurimmille puolueille vaan että moniäänisyys toteutuu päätöksenteon jokaisella tasolla.

Alueellisen edustuksen toteutuminen on erityisen tärkeää kunnissa, joissa on tehty kuntaliitoksia. Pirkanmaalla tämä koskee erityisesti Ylöjärveä, Sastamalaa, Akaata ja osin myös Kangasalaa ja Pälkänettä. Jos kuntapäättäjien määrää pienennettäisiin, pinta-alaltaan laajojen kuntien kylien ja taajamien ääni voisi kadota päätöksenteossa kokonaan.

Professori Haverin pohdinta kunnanvaltuustojen koosta ja kunnan korkeimpien viranhaltijoiden palkoista on tervetullut ehdotus. Kunnallisessa päätöksenteossa on aina muistettava, että päättäjät ovat kuntalaisia varten ja asukkaat myös kustantavat kunnan toiminnan sekä sen hallinnon.

Haverin ehdotus on tervetullut muistutus siitä, ettei mitään saa pitää saavutettuna etuna eikä itsestäänselvyytenä.