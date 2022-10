Tänä vuonna on kuollut eniten ihmisiä sotien jälkeen. Syynä on koronavirus.

Viime vuoden marraskuussa perhe- ja peruspalveluministeri, valtiotieteiden maisteri Krista Kiuru (sd.) vaati kolmansien koronarokoteannosten nopeuttamista. Kesti noin kuukauden, ennen kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päätti lyhentää annosväliä. Aika oli riittävän pitkä tuomaan selväksi, että THL perustaa suosituksensa tieteellisiin tutkimustuloksiin, eikä niihin vaikuta poliitikkojen tai muiden maallikoiden meuhkaaminen.

Kiuru lähti helmikuussa äitiyslomalle ja häntä sijaisti valtiotieteen maisteri Aki Lindén, joka on myös yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri. Lindénin ministeriyden aikana koronavirukseen liittyvien kuolemantapausten määrä kolminkertaistui noin 2 000:sta yli 6 000:een.

Kiuru palasi äitiyslomaltaan lokakuussa. Paluupäivänään asioihin perehdyttyään hän totesi STT:lle, että koronarokotustilanne voisi olla parempikin eikä THL:n rokotussuosituksista saa tolkkua. Joditablettipaniikin Kiurun johtama sosiaali- ja terveysministeriö sai aikaan vajaassa viikossa ministerin töihin paluusta. Puuhakkuus on omiaan luomaan haitallisia viranomaisten arvovaltakiistoja.

THL:ää ovat hoputtaneet myös ammattiliitot. Lapin sairaanhoitopiiri tuskastui ja päätti itse rokottaa sote-henkilöstönsä neljännen kerran. THL:n reaktio on tuttu: tilannetta seurataan.

Koronavirusta on jätevesiseurannan perusteella liikkeellä yhtä paljon kuin alkuvuonna, jolloin ei yhtä surutta liikuttu räkäisinä maskitta muiden parissa. Sairaalahoidossa on noin tuhat potilasta, joista suunnilleen puolet pelkän koronan takia. Kolmanneksella potilaista on jokin muukin sairaus.

THL:n mukaan tuoreimmalla kahden viikon jaksolla oli 326 kuolemantapausta, joissa potilas oli saanut tartunnan kuolemaa edeltävän kuukauden aikana – yksi tunnissa siis. Moni menehtyneistä on ollut jo valmiiksi hauras. Ei tiedetä, mikä on pelkästään koronaviruksen takia kuolleiden määrä.

Covid-19-tauti saattaa näkyä muissakin tilastoissa, sillä 65-vuotiaiden miesten ja naisten elinajanodote lyheni viime vuonna poikkeuksellisesti.

Tänä vuonna on kuollut syyskuuhun mennessä enemmän ihmisiä kuin kertaakaan mittaushistoriassa sotien jälkeen. Kuolleita oli 46 000, jossa oli yli 4 000:n lisäys viimevuotiseen. Tästä neljäsosa johtuu ikääntymisestä, mutta koronaepidemian vaikutus oli THL:n tutkimusprofessori Mika Gisslerin mukaan noin kolme neljäsosaa.

Pelkkä epidemian leviämisen ihmettely influenssakauden kynnyksellä ei heikoimpien riskejä pienennä.