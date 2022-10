Kuluttajat pelkäävät taloutensa puolesta enemmän kuin yritykset.

Suomalaiset alkavat turtua kaiken kallistumiseen ja taloudellisen pelivaransa kaventumiseen. Tilastokeskuksen mittaama kuluttajien luottamus näkymiinsä pysyi synkkänä, mutta se ei enää lokakuussa heikentynyt syyskuusta. Syyskuu olikin suuren laman jälkeen vuonna 1995 alkaneen mittaushistorian heikoin.

Säikähdetty on, mutta täydeltä panikoitumiselta on vältytty. Se on hyvä, sillä olot eivät kevene talven tullen. Sähkölasku on ehkä päivittämättä uuteen hintatasoon, ja talvella kolkuttelevaan kulutushuippuun oli leudon torstain lukemista vielä 5 000 megawatin matka. Asuntolainan viitekoron tarkistus saattaa osua tuntuvastikin, kun Euroopan keskuspankki jatkaa inflaation kurinpitokampanjaa.

Ostovoiman heikkeneminen näkyy siten, että kuluttajat maksavat nyt siitä, mitä tarvitsevat elämiseen. Ajattomampien ostosten teko on hyytynyt. Tämä näkyy suoraan torstaina julkistettujen osavuosikatsausten vaihtelevissa tuloksissa.

Kesko teki vuosineljänneksellä kaikkien aikojen tuloksen ja odottaa ruokakaupan markkinan pysyvän vakaana, vaikka hinnat nousevat. Kestotavaroita myyvän Verkkokauppa.comin tulos puolestaan tippui alle puoleen ja liikevaihto laski. Kun kuluttaja ei voi lopettaa tyystin autoilua ja lämmittämistä, öljy-yhtiö Neste porskutti öljynjalostuksellaan, jonka marginaali kolminkertaistui viimevuotisesta.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan Suomi on jo taantumassa, jonka kestoa arvuutellaan. Usein toistunut näkemys on, että ensi vuonna hintojen nousu jatkuu paljon maltillisempana ja talous alkaa toipua ensi vuoden jälkipuoliskolta. Pahin kärvistely menisi siis äkkiä ohi.

EK:n torstaisen barometrin mukaan loppuvuoden näkymät ovat kysynnän vaimentuessa heikentyneet, mutta tuotanto- ja myyntimäärä pysyy ennallaan. Yritysten käsitys tulevaisuudestaan on ylipäätään kuluttajia valoisampi.

EK.n toimialoista kovin alamäki on rakentamisella, jossa lähes puolet yrityksistä joutuu turvautumaan lomautuksiin lähikuukausina. Kaikista EK:n jäsenyrityksistä lomautuksia pohtii joka neljäs. Tämä on selvästi vähemmän kuin koronapandemian alussa, eikä työllisyystilanne muutenkaan romahda, vaikka lomautukset yleistyisivät.

Myös Pirkanmaalla yritysten näkymät heikentyivät, mutta barometrin perusteella sen kummemmin tuotannon kuin henkilöstönkään määrän ei odoteta laskevan. Sen sijaan niiden odotetaan pysyvän loppuvuoden ajan kasvussa, vaikkei kannattavuuskehitys näytä hyvältä ja rahoitus tiukkenee.